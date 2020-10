Max Resource bestellt den international anerkannten Investmentbanker Rahim Kassim-Lakha zum strategischen Unternehmensberater

Herr Kassim-Lakha, Gründer und CEO von Blue Sail Capital, hat mehr als 24 Jahre internationale Erfahrung im Investmentsektor, an den Kapitalmärkten und als Berater in Fusions- und Akquisitionsfragen. Er war an diversen Transaktionen im Wert von über 5 Milliarden Dollar maßgeblich beteiligt. Herr Kassim-Lakha bekleidete Führungsrollen bei Unternehmen wie Fidelity Capital, US Global, GMP, National Bank, Desjardins und Salman Partners.

Das von Max betriebene Kupfer-Silber-Projekt CESAR in Kolumbien kann bereits nach weniger als einem Jahr Explorationsarbeit das Interesse von großen und mittleren Bergbauunternehmen auf sich ziehen. Max hat, unter anderem mit einem großen Kupferproduzenten und einem weiteren international tätigen Bergbauunternehmen, eine Reihe von nicht exklusiven Verschwiegenheitsvereinbarungen (Confidentiality Agreements/„CA“) unterzeichnet.

Herr Kassim-Lakha wird dem CEO und dem Board of Directors als Sonderberater zur Seite stehen, um finanzielle Beteiligungen zu bewerten und/oder im Rahmen einer CA Geschäftsvereinbarungen mit einem oder mehreren Vertragspartnern abzuschließen. Das Grundprinzip besteht darin, den Unternehmenswert zu maximieren.

Diese Bestellung bietet dem Team von Max die Möglichkeit, sich auf die Explorationsaktivitäten in seinem Projekt CESAR in Kolumbien sowie im vor kurzem erworbenen Konzessionsgebiet RT Gold in Peru konzentrieren. Beide Projekte bergen einzigartige Chancen und großes Entdeckungspotenzial.

„In seiner Vorreiterrolle hat das Team von Max bereits bewiesen, dass CESAR Potenzial hat, sich zu einem wichtigen Projekt in dieser Bergbauregion zu entwickeln, das auch internationale Unternehmen auf sich aufmerksam macht. Max ist strategisch darauf ausgerichtet, den größtmöglichen Nutzen aus der starken Nachfrage nach Metallen, Kupfer und Silber zu ziehen. Ich freue mich sehr darauf, an dieser bemerkenswerten Gelegenheit mitzuwirken“, meint Herr Kassim-Lakha.