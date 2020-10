Wirtschaftskalender: Einkaufsmanagerindizes im Fokus

++ ISM Non-Manufacturing PMI aus den USA ++ PMI-Daten aus der Eurozone ++



Es liegt ein ereignisreicher Tag vor uns, an dem die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor sowie die US-Politik und der Brexit im Mittelpunkt stehen. Die PMI-Werte für September für Italien, Großbritannien und Spanien sowie die Einzelhandelsdaten für die Eurozone sind die wichtigsten Veröffentlichungen der europäischen Sitzung. Darüber hinaus werden auch die endgültigen PMI-Daten für Frankreich, Deutschland und die Eurozone veröffentlicht. Unterdessen werden der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe für September und die endgültigen Markit-Daten während der US-Handelszeiten anstehen. Wenn es um den Nachrichtenfluss geht, so sollten Händler auf die Updates bezüglich des Gesundheitszustandes von US-Präsident Donald Trump achten. Trump wurde am Freitag mit dem Hubschrauber ins Walter-Reed-Krankenhaus zur Behandlung des Coronavirus gebracht, aber seine Ärzte sagen, dass er gut reagiert habe und am Montag ins Weiße Haus zurückkehren könnte. Auch die Nachrichten über das nächste Konjunkturpaket und die Brexit-Gespräche könnten einige Marktbewegungen auslösen.

09:15 Uhr | Spanien | PMI für den Dienstleistungssektor für September. Erwartung: 46,3 / Vorwert: 47,7

09:45 Uhr | Italien | PMI für den Dienstleistungssektor für September. Erwartung: 46,6 Vorherige: 47,1

09:50 Uhr | Frankreich | PMI für den Dienstleistungssektor für September. Erwartung: 47,5 / Vorwert: 51,5

09:55 Uhr | Deutschland | PMI für den Dienstleistungssektor für September. Erwartung: 49,1 / Vorwert: 52,5

10:30 Uhr | Großbritannien | PMI für den Dienstleistungssektor für September. Erwartung: 55,1 / Vorwert: 58,8

11:00 Uhr | Eurozone | Einzelhandelsumsätze für August. Erwartung: 2,2% / Vorwert: 0,4% (im Jahresvergleich)

15:45 Uhr | USA | Endgültige PMI-Daten für September. Erwartung: 54,6 / Vorwert: 55,0

16:00 Uhr | USA | ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe. Erwartung: 56,3 / Vorwert: 56,9



