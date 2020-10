Ölpreise erholt - Brent-Rohöl wieder über 40 USD

Anzeige

London 05.10.2020 - Die Lebenszeichen von US-Präsident Trump sorgen für eine Kurserholung an den Aktien und Rohstoffmärkten. Brent-Rohöl klettert wieder über die Marke von 40 USD.



US-Präsident Trump hält die Märkte weiter in Atem. Freitag nach Börsenschluss ließ sich der Präsident ins Krankenhaus einweisen. Dies sorgte für große Verunsicherung. Gestern zeigte sich Trump seinen Unterstützern vor dem Militärkrankenhaus in Bethesda und zog damit die Kritik von Ärzten und anderen Offiziellen auf sich. Gleichzeitig reagieren die Marktteilnehmer aber beruhigt.