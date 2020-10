DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Produkteinführung

The NAGA Group AG verzeichnet weiteres Rekordquartal: 7,1 Mio € Umsatz bei Rekordanzahl an Neuanmeldungen und Rekord-Handelsvolumina



Offizieller NAGA PAY Launch für November 2020 angekündigt Hamburg, 05.10.2020 - Die NAGA GROUP (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter des sozialen Netzwerks für Investitionen in NAGA.com, hat im dritten Quartal 2020 auf Basis vorläufiger Zahlen bei einem Rekordumsatz von 7,1 Mio. € (Q3 2019: 1,17 Mio. €) und einem starken EBITDA von 1,9 Mio. € (Q3 2019: - 1,04 Mio. €) ein weiteres Rekordquartal abgeschlossen. Mit fast 40.000 neuen Konten (Q3 2019: 7.100) wuchs die Nutzerbasis gegenüber den vorangegangen Quartalen um 70%, während das monatliche Handelsvolumen im dritten Quartal 2020 gegenüber dem zweiten Quartal um 22% deutlich auf über 33 Milliarden stieg (Q3 2019: 13 Milliarden Euro). 1,6 Millionen Echtgeld-Transaktionen (Q3 2019: 947.000) im dritten Quartal bedeuten ebenfalls einen neuen Bestwert. "Wir sind mit dem dritten Quartal sehr zufrieden. Besonders im Hinblick auf die Saisonalität und die geringere Kundenaktivität im Sommer haben wir erneut gezeigt, dass sich unsere Wachstumsstrategie auszahlt und nachhaltig ist. Außerdem haben wir trotz gestiegener Wachstumskosten eine sehr solide EBITDA-Quote erzielt. Angesichts des Wachstums unserer aktiven Benutzerbasis ist es uns auch gelungen, unsere Plattform und internen Prozesse erheblich zu verbessern, um weitere Skalierbarkeit sicherzustellen. Betrachtet man alle unsere Metriken, sieht man sehr deutlich, dass NAGA auch ohne den "COVID-Effekt" wachsen kann", erklärt der NAGA Vorstandsvorsitzende Benjamin Bilski.