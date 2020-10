DNL: Club Deal im Südosten der USA

Der US-Immobilienspezialist DNL sieht nach dem ersten globalen „Homeoffice-Praxistext“ ein Comeback der klassischen Büroarbeit. Für Anleger sichert der Initiator nun ein als Green Building zertifiziertes Top-Objekt.

Kurze Zusammentreffen in der Kaffeeküche, gemeinsames Mittagessen in der Kantine – viele wertvolle Ideen entstehen im Arbeitsalltag eher spontan und lassen sich nicht im Voraus planen. Gerade – aber nicht nur – in der Kreativwirtschaft sind die während des Corona-Lockdowns massenhaft praktizierten Video-Konferenzen daher nur begrenzt zielführend. Auch der Wunsch vieler Arbeitnehmer nach einer Rückkehr zum klassischen Büroalltag setzen dem Homeoffice-Trend zunehmend Grenzen. Dies beobachtet auch der auf US-Gewerbeimmobilien spezialisierte Initiator DNL: „Microsoft hat gerade einen Mietvertrag in Atlanta Midtown über rund 46.500 qm ausgehandelt, die Immobilienplattform Zillows hat in Atlanta zwei Stockwerke eines Bürohochhauses im Central Perimeter für 200 neue Mitarbeiter angemietet. Amazon mietet für 3.500 neue Mitarbeiter derzeit Büroflächen in den ganzen USA an. Und Facebook hat beispielsweise einen Mietvertrag über ca. 68.000 qm Anfang August in Manhattan unterzeichnet“, zählt DNL-Prokurist und Vertriebschef Wolfgang J. Kunz auf. Dass namhafte Großkonzerne in der aktuellen Zeit ein so großes Engagement eingehen, wertet man bei dem erfahrenen Emissionshaus als sehr gute Nachricht. Das physische Büro hat also noch längst nicht ausgedient.