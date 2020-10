Mobilfunktarife mit neuem Handy besonders beliebt in NRW und dem Saarland (FOTO)

München (ots) -



- Nordrhein-Westfalen und Saarländer wählen häufiger Tarife mit Handy als Bayern

- YouGov: 59 Prozent ist Preis-Leistungs-Verhältnis beim Smartphone besonders

wichtig

- Durchschnittlich geben Verbraucher 24 Euro im Monat für ihren Mobilfunkvertrag

aus



Die Mehrheit der Verbraucher schließt einen SIM Only

(https://handytarife.check24.de/) Tarif ab, also einen Mobilfunkvertrag ohne

neues Handy. Doch es gibt große regionale Unterschiede. Besonders CHECK24-Kunden

aus Nordrhein-Westfalen und dem Saarland nutzen die Möglichkeit, ein Smartphone

über einen Handytarif zu finanzieren. Über die Hälfte der dort abgeschlossenen

Mobilfunkverträge sind ein Bundle aus Tarif und Hardware - das sind 41 Prozent

mehr als in Bayern.







Flagship-Smartphones der großen Hersteller immer teurer werden. Laut einer

repräsentativen YouGov-Umfrage legen dennoch zwölf Prozent der Verbraucher Wert

darauf, ein High-End-Gerät auf dem neusten technischen Stand zu haben. 59

Prozent der Befragten ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei ihrem

Smartphone besonders wichtig.1)



"Durch gute Bundle-Angebote werden hochpreisige Geräte erschwinglich" , sagt

Markus Gößler, Geschäftsführer Mobilfunk bei CHECK24. "Mit einem

Anbietervergleich finden Verbraucher leistungsstarke Tarife mit und ohne neuem

Handy zum besten Preis."



Durchschnittlich geben Verbraucher 24 Euro im Monat für ihren Mobilfunkvertrag

aus



Verbraucher, die einen Handytarif ohne neues Handy suchen, erhalten einen SIM

Only Tarif z. B. mit drei GB LTE Datenvolumen und Allnet-Flat bereits ab fünf

Euro im Monat. Möchten sie einen Vertrag inklusive Smartphone, gibt es Bundle

(https://handyvertrag.check24.de/) -Angebote beispielsweise mit fünf GB LTE

Datenvolumen und dem Samsung Galaxy A51 bereits ab 17 Euro durchschnittlich im

Monat. Im Bundesdurchschnitt geben Mobilfunkkunden 23,61 Euro monatlich für

ihren Vertrag aus.2)



Service für Kunden: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im CHECK24

Kundenkonto



Um den Abschluss eines neuen Handyvertrags zu erleichtern, können Verbraucher

bestehende Verträge jederzeit einfach und kostenlos über den

1-Klick-Kündigungsservice (https://handyvertrag.check24.de/kuendigen) kündigen.

CHECK24 versendet die Kündigung des Handyvertrags direkt an den Anbieter. Über

das Vergleichsportal abgeschlossene Mobilfunkverträge verwalten Kunden jederzeit

im digitalen Kundenkonto.



1)Quelle YouGov. Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der

YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.035 Personen zwischen

dem 26.8. und 29.8.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind

repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Basis Netto: Alle

Befragten, die ein Handy / Smartphone besitzen (1.959).



2)Datengrundlage: alle bei CHECK24 abgeschlossenen Mobilfunkverträge (Bundle und

SIM Only) von September 2019 bis August 2020, Stand: 16.9.2020



