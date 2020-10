AXA IM Stratege Wenzel: Marktpotential trotz zweieinhalb Unwägbarkeiten

Unter den gegebenen Bedingungen ist eine berechenbare, expansive Fiskal- und Geldpolitik für das Geschäftsklima weiterhin entscheidend. In den USA blockieren sich nach anfänglich umfangreichen Fiskalpaketen Demokraten und Republikaner jedoch zusehends gegenseitig und können sich nicht auf ein Notfallpaket einigen. „Mit den nahenden Präsidentschaftswahlen, bei denen keine der Parteien für das Scheitern ökonomischer Stimuli verantwortlich gemacht werden will, ist ein Deal zwar nicht ausgeschlossen“, sagt Wenzel. „Doch die Unberechenbarkeit des Wahlausgangs – verstärkt durch die fehlende Zusage des amtierenden Präsidenten, einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten – stellt neben Corona eine zweite Unwägbarkeit für die wirtschaftliche Entwicklung dar.“ Ein neues Fiskalprogramm wird in der aktuellen Situation wohl erst nächstes Jahr greifen. Daher muss die Notenbankpolitik der Fed gegenwärtig für zwei arbeiten, und das ausbleibende Konjunkturprogramm kompensieren.