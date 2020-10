TA Associates schließt bedeutende Wachstumsinvestition in Priority Software ab

TA Associates, ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen für Wachstumskapital, meldete heute den Abschluss einer bedeutenden Wachstumsinvestition in Priority Software Ltd., einen weltweit führenden Anbieter von Software für Enterprise Resource Planning (ERP). Neben TA ist Fortissimo Capital, eine führende Private-Equity-Firma aus Israel, die sich auf Special Situations und Wachstumschancen konzentriert, als institutioneller Investor bereits an Priority Software beteiligt. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

