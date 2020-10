Vor 30 Jahren war der Fall der Berliner Mauer wie ein Wunder. Durch Transformation von kommunistisch regierten Ländern in eine Marktwortschaft und Demokratie eröffneten sich vor 30 Jahren auch neue Chancen für Osteuropa Anleger an den osteuropäischen Börsen. Jedes Land macht eine andere Entwicklung, aber es lohnte sich damals wie heute, einen Blick über den Tellerand nach Osteuropa zu schauen. Besonders positiv entwickelte sich die Warschauer Börse, die nach der Moskauer Börse die zweitgrößte und zweitliquideste Börse in Osteuropa ist. Insbesondere in Polen und in Usbekistan tun sich jetzt neuen Chancen auf, aber auf jeweils ganz unterschiedliche Weise. Andreas Männicke war einer der ersten Pioniere, der über Chancen an den Osteuropabörsen und er berichtet auch heute nach 30 Jahren noch voller Begeisterung und Optimismus über die noch vielfach unentdeckten Möglichkeiten als Investor in Osteuropa dem Börsenbrief EAST STOCK TRNDS (www.eaststock.de), aber auch in dem YouTube-Kanal EastStockTV, jetzt auch in der neuen Folge 181.

Polen ist eine Reise wert Swen Lorenz – der Betreiber der Seite www.undervalued-shares.com - organisierte vom 16. bis 19. September eine sehr interessante Investorenreise nach Polen (Warschau/Krakau), wo ich mit andren 30 Teilnehmern auch anwesend war. Ich bereiste zuvor fast alle Länder in Osteuropa und kann nur jedem Anleger empfehlen, Ähnliches zu machen. Während die Städte Budapest und Prag oft auch aus touristischen Motiven besucht werden, ist es verwunderlich, dass sich so wenig Deutsche, Österreicher und Schweizer (=DACH) in die Hauptstadt von Polen Warschau trauen, denn Warschau hat nicht nur eine sehr sehenswerte und lebendige Altstadt, sondern noch sehr viel mehr zu bieten.