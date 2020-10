Der chinesische Druckerpatronen-Hersteller G&G stellt seine ersten Laserdrucker vor (FOTO)

Berlin (ots) - Gerade in Zeiten, wo viele Angestellte von zu Hause aus arbeiten

müssen, sind kleine und günstige Drucker gefragt wie noch nie. Auf diese hohe

Nachfrage an kompakten Home-Office-Druckern reagiert nun der weltweit größte

Hersteller kompatibler Druckerpatronen - Ninestar. Unter seiner eigenen Marke

G&G stellt der Konzern zwei Laserdrucker für den Deutschen Markt vor. Diese

zeichnen sich vor allem durch schnelles Ausdrucken, hohe Verarbeitungsqualität

und vor allem durch sehr niedrige Folgekosten aus. Sie sind WLAN-fähig und

können auch per Smartphone angesteuert werden.



Der G&G M4100DW ist ein Drucker, der auch kopieren und scannen kann, während der

P4100DW ausschließlich druckt. Beide Geräte können automatisch doppelseitig

drucken. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 34 Seiten pro Minute, heben sich

beide Geräte deutlich von der Einstiegsklasse ab. Auch der robuste Metallrahmen

sorgt für eine sehr lange Lebensdauer. Der offizielle Distributor für

Deutschland, die Firma Tonerdumping, garantiert eine Lebensdauer von mindestens

3 Jahren oder 150.000 Seiten - je nachdem was vorher eintritt. Und die

Verbrauchskosten sind dank der preiswerten Tonerpreise extrem niedrig.







https://www.toner-dumping.de



https://www.gg-image.de/2020/09/08/2-gg-laserdrucker-fuer-den-deutschen-markt/



"Obwohl jeder sagt, dass die Nachfrage nach MPS und Geschäftsdrucksachen
schrumpft, weil der COVID-19-Ausbruch viele Unternehmen dazu zwingt, auf
Fernarbeit umzustellen, denken wir anders darüber. Die Unternehmen müssen nach
wie vor für die Druckkosten ihrer Mitarbeiter aufkommen, unabhängig davon, wo
sich diese befinden. Daher trägt die Verwaltung der Druckaufgaben ihrer
Mitarbeiter bzw. die Einführung einer verwalteten Druckanwendung für ihre
Mitarbeiter definitiv zur Nachhaltigkeit der Unternehmen bei, insbesondere
angesichts der Situation im aktuellen Coronavirus", sagte Gang Chen,
MPS-Direktor von Ninestar Image. "Was G&G tut, ist, unsere Partner an der Spitze
zu halten. Wir erweitern unser Produktportfolio und erinnern unsere Partner
daran, das im MPS-Sektor liegende Potenzial nicht zu verpassen. Deshalb bringen
wir zusammen mit der Einführung der Hardware-Kombination diese verlockende und
wertschöpfende MPS-Lösung auf den Markt, um unsere globalen Partner besser zu
unterstützen."

Die Firma Tonerdumping verkauft seit 2003 Druckerpatronen und Toner und hat seit
Anfang 2020 eine enge strategische Partnerschaft mit dem chinesischen
Druckerpatronen-Hersteller Ninestar abgeschlossen. Tonerdumping ist zudem der
exklusive Distributor der Ninestar-Marke G&G in Deutschland.

https://www.toner-dumping.de

https://www.gg-image.de/2020/09/08/2-gg-laserdrucker-fuer-den-deutschen-markt/