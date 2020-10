Wiesbaden (ots) -





* Reale Umsatzverluste bei den Kaufhäusern in Höhe von 42,1 % von

1999 bis 2019, Onlinehandel verdoppelt im selben Zeitraum seine

Umsätze (+120,3 %)



* Umsatzverluste im stationären Handel mit Bekleidung durch

Corona-Krise: -11,6 % kalender- und saisonbereinigt im August 2020

gegenüber Februar 2020





* Onlinekäufe erhöhten sich 2019 gegenüber 2006 bei der ProduktgruppeLebensmittel, Kosmetika und Drogerieartikel am stärksten (+20Prozentpunkte)* 2019 erfolgte bei fast einem Fünftel (17 %) der kleinenHandelsunternehmen der Vertrieb nicht über eine unternehmenseigeneWebsiteWährend die Corona-Krise beim ohnehin schon dynamischen Online- undVersandhandel für zusätzliche Umsatzsteigerungen sorgte, hat sie diewirtschaftliche Situation der klassischen Warenhäuser weiter verschärft. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sind die realen Umsätze derWarenhäuser im August 2020 nach vorläufigen Ergebnissen um 2,4 % gegenüber demVorjahresmonat zurückgegangen. Von April bis Juni 2020 lag der realeUmsatzverlust der Branche im Vergleich zum 2. Quartal 2019 bei 21,3 %. Kalender-und saisonbereinigt erreichten die Umsätze der Kaufhäuser auch im August 2020immer noch nicht das Vorkrisenniveau (-1,2 % gegenüber Februar 2020). Vielerortsschließen Kaufhausfilialen, Innenstädte und Fußgängerzonen verlieren damitweiter an Attraktivität.Der Online- und Versandhandel ist hingegen klarer Gewinner der Corona-Krise: ImAugust 2020 konnte die Branche ihre realen Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonatum 22,9 % steigern. Von April bis Juni 2020 lag der reale Umsatzzuwachs desOnline- und Versandhandels im Vergleich zum 2. Quartal 2019 bei 32,0 %. DieOnlinehändler setzten im August 2020 kalender- und saisonbereinigt 19,6 % mehrum als im Februar 2020, bevor coronabedingt viele Geschäfte für Wochen schließenmussten oder seltener besucht wurden.Umsatzsteigerungen des Onlinehandels gehen vor allem zu Lasten der KaufhäuserSchon vor der Corona-Krise war der starke Onlinehandel eine große Konkurrenz fürdie Ladengeschäfte des stationären Einzelhandels, also für den Fachhandel unddie Kaufhäuser. So konnte der Onlinehandel seine realen Umsätze im Zeitraum von1999 bis 2019 mehr als verdoppeln (+120,3 %). Vor 20 Jahren eröffnete der heuteweltgrößte Onlinehändler Amazon sein erstes Warenlager in Deutschland, und etwaum dieselbe Zeit begann der Online-Marktplatz Ebay Deutschland seineDienstleistungen einem größeren Publikum anzubieten. Der Boom des Onlinehandelsging vor allem von 1999 bis 2019 mit dem Niedergang der Kaufhäuser einher: Diese