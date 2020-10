DB Systel GmbH wählt Ribbon für den Ausbau des optischen Backbone-Netzwerks

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Westford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Das Projekt verbessert den Serviceund die Breitbandverfügbarkeit der DB Systel GmbH innerhalb der Deutschen BahnAGRibbon Communications Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2907117-1&h=863613703&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2907117-1%26h%3D688428531%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Dde%2526o%253D2907117-1%2526h%253D4158135268%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2907117-1%252526h%25253D1602169829%252526u%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.ribboncomm.com%2525252F%252526a%25253DRibbon%25252BCommunications%25252BInc.%2526a%253DRibbon%252BCommunications%252BInc.%26a%3DRibbon%2BCommunications%2BInc.&a=Ribbon+Communications+Inc.) (Nasdaq: RBBN), ein globalerAnbieter von real time communications software und ELASTIC network®-Lösungen fürDienstleister, kritische Infrastrukturen und Rechenzentrumsbetreiber, gab heutebekannt, dass ECI, fusioniert mit Ribbon, von der DB Systel GmbH (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2907117-1&h=3131950089&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2907117-1%26h%3D2005803689%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dbsystel.de%252Fdbsystel-en%26a%3DDB%2BSystel%2BGmbH&a=DB+Systel+GmbH) , demIT-Unternehmen der Deutschen Bahn AG, einem der weltweit führenden Transport-und Logistikunternehmen, ausgewählt wurde, ein hochmodernes, flexibles,optisches Backbone Netzwerk einzuführen, um die Digitalisierungspläne, sowie dieBandbreitenanforderungen des Bahnkonzerns zu unterstützen. Die Anforderungen andieses optische Netzwerk liegen bei höchster Verfügbarkeit, Flexibilität undSkalierbarkeit.Die Planung und der Aufbau dieses Netzwerkes wurde im Rahmen des"broaDBand-Projekts" der Deutschen Bahn AG durch die DB Systel durchgeführt.Diese Investition in ein hochleistungsfähiges, optisches Transportnetzwerk,basierend auf der DWDM-Technologie (Dense Wavelength Division Multiplexing),ermöglicht es nun auch am Markt Übertragungskapazitäten für andere Carrier undService Provider zur Verfügung zu stellen und somit die Bandbreiteninitiativenin Deutschland zu unterstützen. Zusätzlich können auch Übertragungskapazitätenexternen Firmen angeboten werden."Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in kurzer Zeit ein komplettes optischesBackbone Netzwerk aufbauen konnten. Mit Ribbon ECI haben wir hier einen sehrkompetenten Partner, der die vielfältigen Vorgaben eines Bahnunternehmens