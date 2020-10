Glänzende Augen sind heute bei allen SLM Solutions-Anteilseignern zu sehen. Die Aktie liegt immerhin rund drei Prozent in der Gewinnzone. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund zwei Prozent. 9,50 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Anleger, die von SLM Solutions nicht überzeugt sind, können die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putkäufer oder Leerverkäufer einen ordentlichen Discount. Für alle SLM Solutions-Aktionäre dürfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.

Fazit: Sind das bei SLM Solutions jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.