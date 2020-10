eCommerce-Experten im Bereich Gesundheitsfürsorge legen einen Gang zu für ihren ersten globalen ePharmacy-Gipfel

Die Online-Verkäufe von rezeptfreien Arzneimitteln (OTCs), verschreibungspflichtigen Medikamenten und Apothekenprodukten in den Kategorien Schönheitspflege, Nahrungsergänzung und Babypflege sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie zu einer zusätzlichen Nachfrage geführt. Vor dem Hintergrund dieses neuen wachsenden eCommerce-Segments werden mehr als 1.000 Vertreter von Einzelhändlern und Hersteller von Gesundheitsprodukten am 4., 5. und 6. November beim weltweit ersten ePharmacy-Gipfel zusammenkommen. Das dreitägige Event wird von der Convert Group, der führenden Organisation für Marktanalyse von online verkauften Verbrauchergesundheitsprodukten und FMCGs, ausgerichtet. Erfahren Sie mehr über das Event auf: epharmacysummit.com.

