Das Unternehmen berichtet außerdem über den Start einzigartiger digitaler Multi-Webinare mithilfe des Streaming-Anbieters "Zoom". Am 30. September veranstaltete NAGA das "Alpha-Event", an dem 1.500 Studenten aus 16 Ländern teilnahmen, hauptsächlich aus der afrikanischen und südostasiatischen Region, die gleichzeitig verbunden waren. Gastgeber der Veranstaltung war der in der Branche weltbekannte Trading-Ausbilder Andreas Thalassinos, der kürzlich zu NAGA kam. Angesichts des Erfolgs und des neuen hauseigenen Aufnahmestudios von NAGA werden dem "Alpha Trading Event" von nun an regelmäßig digitale Workshops und weitere Veranstaltungen folgen, um Anfängern im Handel eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten.

"Wir sind sehr stolz auf unser neues volldigitales Bildungskonzept. Angesichts der Zeit, in der wir uns befinden, ist es wirklich beeindruckend zu sehen, wie über 1.000 Menschen in Echtzeit miteinander verbunden sind, miteinander interagieren und gemeinsam über die Finanzmärkte lernen. Diese digitalen Schulungen wurden von unseren Kunden aus Südostasien und Afrika besonders geschätzt. Tatsächlich suchen Menschen auf der ganzen Welt nach qualitativ hochwertigen Bildungsinhalten, die von zu Hause aus konsumiert werden können und in einem interaktiven Format präsentiert werden. Zusammen mit unserem Director of Education Andreas Thalassinos haben wir den Maßstab für die Finanzmarkt-Ausbildung der nächsten Generation gesetzt. Dies wird zu einem stärkeren globalen Nutzerwachstum für NAGA führen und unsere Vision stärken, nicht nur eine globale Community für Investitionen, sondern auch ein innovativer Anbieter digitaler Finanzbildung zu werden", kommentiert Benjamin Bilski. Die Video-Highlights des "NAGA Alpha Webinars" finden Sie hier: https://naga.com/alpha-trading-webinar