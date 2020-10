Deutsche Post: Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Kursziels Kann die Deutsche Post-Aktie ihre Aufwärtsbewegung auf das bei 43,19 Euro liegende Kursziel fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004) in neue Höhen ansteigen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Deutschen Post befindet sich seit März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung. In dieser Bewegung zog die Aktie von 19,10 EUR bis 40,12 EUR an. Seit diesem Hoch vom 27. August 2020 konsolidiert der Wert auf hohem Niveau seitwärts. Diese Bewegung lässt sich als Tradingrange zwischen 40,12 EUR und 37,27 EUR ansehen. Von ihrem Charakter her ist die Range bisher neutral geformt. Aufgrund der Position nach einer Aufwärtsbewegung kann ihr ein leicht bullischer Charakter zugebilligt werden. Dass die Aktie dabei den Aufwärtstrend seit 27. März seitwärts verlassen hat, ist bisher ohne Bedeutung.