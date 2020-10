Shop Apotheke Europe hat am Montag erste Eckdaten für das dritte Quartal vorgelegt. Umgesetzt wurden den vorläufigen Berechnungen zufolge ein Betrag von 238,7 Millionen Euro. Den Zuwachs zum Vorjahresquartal beziffert der Betreiber von Online-Apotheken auf 39,7 Prozent. Auf Neunmonatsbasis habe sich der Umsatz um 38,1 Prozent auf 703,4 Millionen Euro erhöht, so Shop Apotheke Europe. Auch die Zahl der Kunden ist gestiegen: Per Ende ...