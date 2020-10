Drei GAM-Fondsmanager mit Sauren-Goldmedaillen ausgezeichnet

Die Sauren Golden Awards würdigen in erster Linie die Kompetenz und Leistung der Fondsmanager. Bereits seit 2003 werden die Preisträger auf Basis intensiver Gespräche sowie quantitativer Analysen jährlich ermittelt und fortlaufend bewertet.

Paul McNamara, Investment Director für Schwellenländer-Anleihen und -währungen, zählt zu den Pionieren im Segment der Schwellenländer-Anleihen in Lokalwährung. Seine Anlagephilosophie basiert im Wesentlichen auf der makroökonomisch bestimmten Länderauswahl mit Fokus auf Ökonomien, die im Begriff sind, sich von einer Krise zu erholen oder in eine Krise zu geraten. Dabei fließen die Währungsreserven und deren Relation zur Geldmenge, das reale Zinsniveau, die Inflationserwartung, die Verschuldungssituation, die Wettbewerbsfähigkeit der Währung sowie die fiskalpolitische Situation in seine Analyse ein. Paul McNamara verwaltet Schwellenländeranleihen-Strategien bereits seit 20 Jahren erfolgreich und verantwortet aktuell fast 5 Mrd. USD in unterschiedlichen Anlagelösungen.