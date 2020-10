Erneuerbare Energien auf der Blockchain

Düsseldorf (ots) - Erneuerbare Energien sind dezentral angelegt, viele Anlagen

summieren ihre Leistung zu großen Strommengen. Ein logischer Schritt ist es,

auch das Management dezentral zu organisieren: auf einer Blockchain. Das 2008 in

Frankreich gegründete Unternehmen WPO SAS treibt diese Entwicklung mit der

Ausgabe von Green Token voran. "Künstliche Intelligenz und Blockchain

ermöglichen neue Wirkungsgrade beim Betrieb der Anlagen", sagt Markus W. Voigt,

CEO der aream Group. "Deshalb beteiligen wir uns an dem System."



Die WPO ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für die

Verwaltung erneuerbarer Anlagen und dazugehörender Dienstleistungen - und hat

gerade das erste Green-Token-Angebot auf den Markt gebracht, für das eine

Genehmigung der französischen Finanzmarktaufsicht ausgestellt wurde. Das

Offering läuft noch bis zum 12. November 2020. "Die WPO ist eine bekannte Größe

im europäischen Markt für Erneuerbare", sagt Voigt. Die Plattform verwaltet,

administriert oder beaufsichtigt mehr als 600 Anlagen in zwölf europäischen

Ländern mit einer Kapazität von mehr als fünf Gigawatt, das sind 2.000 Windräder

und rund 12 Millionen Solarmodule.







von Veränderungen im Energiesektor nutzen. "Seit fast drei Jahren arbeitet die

WPO mit der Blockchain-Technologie zur Zertifizierung Erneuerbarer Energien an

den Grundlagen, neben der Optimierung der Anlagen auch den Datenfluss nutzen zu

können", sagt Voigt. Damit lässt sich die Energiewende deutlich beschleunigen.

"Mit dieser Entwicklung im Hinterkopf ist der Green Token als neuer digitaler

Vermögenswert ein schlüssiges Investment", so Voigt.



Green Token eröffnen allen Marktteilnehmern neue Möglichkeiten und

Geschäftsmodelle:

1. Eine für den Energieübergang spezifische Zahlungsmethode,

2. Ermöglichung des diskontinuierlichen und direkten Stromhandels,

3. Ausstellung von Zertifikaten mit hoher Zuverlässigkeit, die Transparenz und

Nachvollziehbarkeit bieten,

4. Ermöglichung der vorausschauenden Wartung sowie der Automatisierung von

Versicherungen und Garantien.



Duncan Levie, Geschäftsführer der WPO: "Green Token sollten allen

professionellen Akteuren im Energiesektor sowie Einzelpersonen zur Verfügung

gestellt werden." Die WPO werde so eine europäische Multi-Service-Plattform für

die Verwaltung der Energiedaten aufbauen. Die 15 Millionen Token werden den

Erwerbern ab 23. November 2020 eingebucht, ab 1. Dezember 2020 können die Green

Token dann auf der französischen Savitar-Plattform oder direkt im

Green-Token-Netzwerk frei gehandelt werden.



Weitere Informationen: www.aream.de (http://www.aream-group.com)



Über aream



Die aream Group ist ein voll integrierter Investment- und Asset-Manager für

institutionelle Investoren mit dem Fokus auf Erneuerbare Energien. Mit einem

Transaktionsvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro und einem verwalteten

Investitionsvolumen von rund einer Milliarde Euro bildet aream seit 15 Jahren

das gesamte Spektrum an Asset-Management-Leistungen ab und sorgt dadurch für die

kaufmännische und technische Optimierung der Assets. Umfassende Dienstleistungen

ermöglichen die Umsetzung der Investments von der Planungs- und Bauphase bis zum

Betrieb entsprechend den Vorgaben der Investoren. Darüber hinaus bietet aream

Zugang zu Private-Equity-Möglichkeiten im Umfeld von Clean Energy und

Energieeffizienz. Als Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment

(UN PRI) bezieht das Unternehmen ESG-Themen aktiv in die Investmentanalyse mit

ein.



