Infineon macht Freude. Seit dem Corona-Crash ist die Notiz um ca. 150% explodiert. Aktuell 26 Euro. Allzeithoch! Allein am Donnerstag sprang der Kurs um rund 8%. Hintergrund ist, daß der französische Wettbewerber ST Micro Electronics am Donnerstag das zweite Mal in Folge die Jahresprognose anhob. Auch bei den Münchenern laufen die Geschäfte glänzend. Der von der Pandemie ausgelöste Digitalisierungsschub führt auch zu einer höheren Nachfrage nach Microchips. Im Frühjahr haben die Münchener den kalifornischen Konkurrenten Cypress geschluckt. Mit 9 Milliarden Euro die größte Akquisition der Firmengeschichte. Damit rückt Infineon auf unter die zehn größten Halbleiterproduzenten der Welt. Größe ist in der Branche wichtig. Neben der Digitalisierung profitieren die Münchener von den Trends Elektromobilität, Erneuerbare Energien und Internet der Dinge. In den vergangenen 20 Jahren ist Infineon 2 bis 3%-Punkte über den Marktdurchschnitt gewachsen. Etwa 40% der Erlöse entfallen auf die Autoindustrie. Der vermeintliche Nachteil dürfte sich aktuell noch als Vorteil erweisen. Denn die Talsohle der Autoindustrie scheint durchschritten, der Chiphersteller profitiert vom bevorstehenden Aufschwung. Für das am 30. September endenden Geschäftsjahr stellt CEO Reinhard Ploss einen Umsatzanstieg von 8 auf 8,5 Milliarden in Aussicht. Der operative Gewinn soll im Corona-Jahr mit 1,1 Milliarden Euro rund 200 Millionen niedriger liegen als in der Bilanzperiode davor. 29% des Geschäfts entfallen auf China. Fluch und Segen zugleich: Nicht einfach im Handelsstreit zwischen China und den USA nicht in die Schußlinie zu geraten. Wichtiges Thema derzeit im Umgang mit dem Reich der Mitte: Huawai und 5G-Funknetz. Marktkapitalisierung von Infineon aktuell 32 Milliarden. Vierfacher Umsatz. Nicht ganz billig. Jede Menge Wachstumspotential relativiert aber die Bewertung. Fazit: Infineon profitiert vom Digitalisierungsschub. Der kräftige Aufwärtstrend der Aktie setzt sich fort.