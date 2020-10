Gute Entwicklung im 1. HJ 2020 insbesondere im Rail-Segment mit Ergebnissen leicht über dem Vorjahresniveau, Kursziel angepasst auf 13,50 EUR (bisher: 13,60 EUR); Rating Kaufen.



Im ersten Halbjahr 2020 hat die Aves One AG die Umsatzerlöse um 14,4% auf 63,57 Mio. EUR (VJ: 55,56 Mio. EUR) gesteigert. Diese signifikante Umsatzsteigerung wurde trotz der Corona-Krise erzielt, wobei hier 3,39 Mio. EUR aus dem Verkauf der letzten Immobilienaktivität im ersten Quartal stammen. Das Rail-Segment liefert weiterhin den größten Umsatzanteil mit 41,16 Mio. EUR (VJ: 35,76 Mio. EUR) und konnte über die zusätzlichen Assets auch den Umsatz um 15,1% steigern. Die Umsatzerlöse aus dem Container-Segment steigerten sich leicht um 0,9% auf 18,26 Mio. EUR (VJ: 18,09 Mio. EUR). Hier wird die stärkere Konzentration auf das Rail-Segment, auf das sich die Investitionsaktivität der vergangenen Perioden konzentriert hatte, sichtbar.



Die deutliche Umsatzsteigerung resultiert vornehmlich aus Investitionstätigkeiten des Vorjahres sowie des laufenden Geschäftsjahres. So stiegen die Sachanlagen zum 30.06.2020 insgesamt um 16,0% auf 973,86 Mio. EUR (VJ: 839,34 Mio. EUR) an. Während im Container-Segment Bereinigungen vorgenommen wurden und die Sachanlagen sich hier um 6,8% auf 260,42 Mio. EUR (VJ: 279,51 Mio. EUR) reduzierten, erhöhten sich die Sachanlagen des Rail-Portfolios um 27,5% auf 713,44 Mio. EUR (VJ: 559,40 Mio. EUR). Hier wurden Investitionen in Höhe von 65,3 Mio. EUR getätigt und 669 nahezu vollvermietete Güterwaggons erworben. Durch die Bereinigung des Container-Portfolios stiegen die Bruttorenditen (Umsatz / Sachanlagen) auf 7,0% (VJ: 6,5%) an, während sich die Bruttorenditen im Rail-Bereich auf 5,8% reduzierten (VJ: 6,4%).



Hintergrund der leicht geringeren Bruttorenditen im Rail-Segment sind die gesunkenen Auslastungen. Verantwortlich hierfür ist einerseits die Corona-Krise, wodurch einzelne Kundenbranchen sich vorsichtiger verhalten in Bezug auf Mieten und die anhaltende Krise in der Stahlbranche, welche bereits vor der Corona-Pandemie eingesetzt hat. Die Aves One hat laut dem Management nahezu alle Waggons, die nur in der Stahlbranche eingesetzt werden können, langfristig vermietet und erwartet daher keine weiteren negativen Konsequenzen hieraus. Sollten sich zudem die staatlichen Akteure für ein Infrastrukturprogramm entscheiden, um die negativen Folgen der Corona-Krise zu reduzieren, dürfte die Aves One überproportional davon profitieren, da viele Kundensegmente positiv beeinflusst werden würden.

