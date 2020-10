In der letzten charttechnischen Besprechung vom 24. Juli 2020: „Daimler: Bullen strecken ihre Fühler aus“ wurde auf die entscheidende Weichenstellung bei der Daimler-Aktie hingewiesen. Favorisiert wurde aufgrund der Chartmuster eine Fortsetzung der Erholung bis an den übergeordneten Abwärtstrend bestehend seit Anfang 2015. Ziemlich genau wurde der skizzierte Verlauf auch umgesetzt, bestehende Positionen sollten nun einer Überprüfung in puncto Stopp-Management unterzogen werden.

Abwärtstrend naht

Das zuletzt vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB5K4A weist eine Wertsteigerung von über 250 Prozent auf, kann aber auch für den Abschluss neuer Long-Positionen genutzt werden. Ziele sind weiter an der Trendlinie um 54,09 Euro zu suchen und dürften bei der vorliegenden Kursdynamik auch bald erreicht werden. Abwärtspotenzial in den Bereich der einstigen Hürde um 40,00 Euro entsteht hingegen erst bei einem Kursabschlag auf unter 44,89 Euro. Nur tiefer sollte es nicht mehr gehen, weil sonst weiter Abschläge auf rund 35,00 Euro drohen würden.