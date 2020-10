Berlin (ots) - Wegen einer kurzfristigen Absage von BSI-Präsident Arne Schönbohm

verlegen wir die für heute in der Bundespressekonferenz geplante Pressekonferenz

ins Web.



Der TÜV-Verband stellt Ihnen eine repräsentative Studie zum Einsatz Künstlicher

Intelligenz in Unternehmen vor. Wie wird die Technologie in der Wirtschaft

eingesetzt? Welche Hürden gibt es für eine (stärkere) Nutzung? Wie stehen die

Unternehmen zu einer Regulierung der Technologie, wenn es um Fragen wie

körperliche Unversehrtheit, Cybersecurity, Datenschutz oder Diskriminierung

geht? Und welche gesetzlichen Regelugnen sind notwendig, um Künstliche

Intelligenz sicher anwenden zu können? Diese und weitere Fragen beantwortet die

Studie, für die 500 Unternehmen in Deutschland befragt wurden.









Ihr Gesprächspartner ist:



- Dr. Dirk Stenkamp, Präsident TÜV-Verband und CEO TÜV NORD AG



