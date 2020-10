FPSB Deutschland zur World Investor Week 2020/ Jetzt handeln - warum die Absicherung der biometrischen Risiken so wichtig ist (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt/Main (ots) - Die Corona-Pandemie hat es vielen Familien schmerzhaftvor Augen geführt: Was passiert eigentlich, wenn durch Jobverlust, Kurzarbeit,längere Krankheit oder sogar dem Ableben des Hauptverdieners die Familie infinanzielle Schwierigkeiten gerät? Wenn beispielsweise auf einmal die Mietenicht mehr bezahlt oder der Kredit fürs Haus oder das Auto nicht mehr bedientwerden kann? "Aus unserem Beratungsalltag wissen wir: Nur die wenigstenVerbraucher haben sich auf solche Krisenszenarien wirklich vorbereitet",berichtet Professor Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des FinancialPlanning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland). Die Menschen überdie Notwendigkeit und die Funktionsweise einer professionellen Finanzplanungaufzuklären, ist Zweck des Weltfinanzplanungstages, der am Mittwoch, den 7.Oktober, im Rahmen der World Investor Week stattfindet. Er wird vom FinancialPlanning Standards Board Ltd. (FPSB Ltd.) organisiert, dem internationalenDachverband der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®-Professionals), zu dem auchder FPSB Deutschland gehört. Der Aktionstag steht in diesem Jahr unter dem Motto"Lebe heute. Plane für morgen" und betont den Wert einer langfristig angelegtenFinanzplanung gerade auch in Krisenzeiten.Eigentlich gelten die Deutschen - was ihre Finanzen betrifft - als sehrvorsichtig. Das äußerst sich etwa in der Auswahl der Anlageformen, die zu einemGroßteil eher traditionell beziehungsweise werterhaltend sind.Lebensversicherungen, Bankeinlagen, Bausparverträge und Immobilien gehören zuden bevorzugten Instrumenten. Sicherheit geht hier klar vor Renditechancen.Zu dieser Vollkaskomentalität passt eine aktuelle, repräsentative Umfrage imAuftrag der R+V-Versicherung. Demnach ist derzeit in Deutschland die Sorge voreinem Wohlstandsverlust größer als vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. DerUmfrage zufolge fürchtet rund die Hälfte der Bundesbürger eine wirtschaftlicheTalfahrt durch die Pandemie. Angst vor einer schweren Erkrankung hat dagegen nurrund ein Drittel.Doch so vorsichtig die Deutschen auch sein mögen, mit dem Thema Absicherung vonbiometrischen Risiken, also Gefahren wie Berufsunfähigkeit, Invalidität, schwereErkrankungen, Pflegebedürftigkeit sowie Langlebigkeit oder Tod, haben sich nurdie Wenigsten wirklich beschäftigt. Dabei können die Folgen existenzbedrohendsein.Der Verlust des Arbeitsplatzes etwa durch die wirtschaftlichen Folgen derCorona-Pandemie kann ein gewaltiges Loch in die Haushaltskasse einer Familiereißen. "Ohne das fest eingeplante Einkommen müssen Lebensunterhalt, derHauskredit und weiteren Darlehen möglicherweise aus den hoffentlich vorhandenen