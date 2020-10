Was PR-Profis im Job wichtig ist

Hamburg (ots) -



- Trendmonitor 2020 zeigt: Mitarbeiter von Pressestellen und PR-Agenturen

wünschen sich Autonomie am Arbeitsplatz



Eigenverantwortung und Selbstbestimmung - das sind für PR-Profis die wichtigsten

Aspekte im Job. Aber auch Vertrauen in Führungskräfte steigert die

Zufriedenheit. Ebenfalls hoch im Kurs stehen flexible Arbeitsmöglichkeiten sowie

Work-Life-Balance. Dies sind Ergebnisse des PR-Trendmonitors 2020 von

Faktenkontor und news aktuell. An der Umfrage nahmen insgesamt mehr als 500

Fach- und Führungskräfte aus Pressestellen und PR-Agenturen in Deutschland teil.



Demnach bezeichnen 60 Prozent der befragten Mitarbeiter in Pressestellen und

PR-Agenturen Eigenverantwortung und Selbstbestimmung in ihrem Job als sehr

wichtig, 95 Prozent heben diese Aspekte als wichtig hervor. "Kommunikatoren sind

Macher, ihr Job verlangt zwingend ein hohes Maß an Verantwortung. Ohne eine

selbstbewusste und -bestimmte Haltung geht es nicht", sagt Dr. Roland Heintze,

Geschäftsführender Gesellschafter der Faktenkontor GmbH.







sehr wichtig. Diesen Punkt betonen Mitarbeiter von Pressestellen etwas stärker

als ihre Kollegen in PR-Agenturen. Nicht nur das selbstbestimmte Vorgehen bei

Projekten zeichnet Kommunikationsprofis also aus; sie wünschen sich auch

Leitplanken, die Führungskräfte ihres Vertrauens vorgeben.



Zu den Top 3 Aspekten im Job gehören zudem flexible Arbeitsbedingungen: Für

jeden Zweiten geht es nicht ohne Flexibilität, wenn der Job erfüllend sein soll.

Fast ebenso vielen Befragten ist die Work-Life-Balance wichtig. "Arbeit und

Privatleben müssen zusammenpassen, damit Mitarbeiter zufrieden und erfolgreich

in ihrem Job arbeiten. Zuletzt haben sich in Ort und Zeit flexible

Arbeitszeitmodelle in der Corona-Krise bewährt. Diese Erfahrungen können

Unternehmen jetzt nutzen", sagt Heintze.



Weniger entscheidende Zutaten für einen erfüllenden Job sind aus Sicht der

Kommunikationsprofis Sabbaticals. Darauf legen nur 13 Prozent der Befragten

großen Wert. Auch Creative Workspaces sind weniger gefragt. Lediglich 14 Prozent

wünschen sich dringend eine besonders anregende Arbeitsumgebung.



Der Trendmonitor ist eine Studie von news aktuell und Faktenkontor, für die im

Februar 2020 mehr als 500 Beschäftigte der Kommunikationsbranche online befragt

wurden. Für die vorliegende Analyse wurden die Angaben von 426

Studienteilnehmern ausgewertet.



Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation.

Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung,

Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre

Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu

erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen

sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist

zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und

Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertes Mitglied des Hamburger

Consulting Club e.V. (HCC).



Besuchen Sie unsere Website: http://www.faktenkontor.de .



