Corona schlägt sich in der Unfallstatistik nieder - Zahl tödlicher Unfälle deutlich gesunken / Gesetzliche Unfallversicherung legt vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2020 vor

Berlin (ots) - Die Corona-Pandemie hat im ersten Halbjahr 2020 das Unfall- und

Erkrankungsgeschehen bei der Arbeit deutlich beeinflusst. Das geht aus

vorläufigen Zahlen der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hervor, die ihr

Verband, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), heute

veröffentlicht hat. Während die Zahl der Arbeits-, Schul- und Wegeunfälle stark

zurückging, gab es einen deutlichen Anstieg bei der Zahl der gemeldeten

Berufskrankheiten.



Laut Statistik der DGUV sank die Zahl der Arbeitsunfälle von 432.684 auf 367.016

(-15,2 Prozent), die Zahl der meldepflichtigen Wegeunfälle ging um rund 20

Prozent zurück. Noch stärker sanken die Zahlen in der

Schüler-Unfallversicherung. Gab es im ersten Halbjahr 2019 noch 584.763

Schulunfälle, so waren es in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 noch

301.543 - ein Minus von fast 50 Prozent. Auch die Zahl der Schulwegunfälle ging

um fast die Hälfte zurück: von 50.479 im ersten Halbjahr 2019 auf 26.881 im

ersten Halbjahr 2020.







tödlichen Unfall erlitten, ging um rund ein Fünftel auf 106 zurück. Die Zahl

derjenigen, die bei einem Arbeitsunfall starben, verringerte sich um fast ein

Drittel: von 251 im Vorjahreszeitraum auf 171 in diesem Jahr. Der starke

prozentuale Rückgang bei den tödlichen Arbeitsunfällen ist jedoch nur zum Teil

der Pandemie geschuldet. 2019 hatte die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle

außergewöhnlich hoch gelegen. Grund hierfür war, dass durch den Abschluss von

Strafprozessen einige Todesfälle aus den Jahren 2000 bis 2005 erst 2019 in die

Statistik aufgenommen wurden ( weitere Informationen (http://www.vbg.de/DE/Heade

r/2_Presse/5_Hintergrund/Rehabilitandenunfaelle/Rehabilitandenunfaelle_node.html

) ).



"Die Corona-Pandemie hat mittelbar deutliche Spuren im Unfallgeschehen

hinterlassen", sagt Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der DGUV. "Der Grund

hierfür dürfte zum einen die große Zahl der Beschäftigten sein, die in

Kurzarbeit gegangen sind. Zum anderen sind Millionen Beschäftigte ins Homeoffice

gewechselt, was ihr Wegeunfallrisiko praktisch ausgeschaltet hat. Die Zahlen

überraschen daher eigentlich nicht." Gleiches gelte für die

Schüler-Unfallversicherung. Hier habe die fast vollständige Schließung von

Kitas, Schulen und Hochschulen zu einem historisch einmaligen Rückgang der

Unfallzahlen geführt.



Für die gesetzliche Unfallversicherung sei die Pandemie dennoch eine in der

Nachkriegszeit beispiellose Herausforderung, so Hussy. So hätten die Fachleute Seite 2 ► Seite 1 von 2



Die Zahl der Beschäftigten, die auf ihrem Weg zur oder von der Arbeit einentödlichen Unfall erlitten, ging um rund ein Fünftel auf 106 zurück. Die Zahlderjenigen, die bei einem Arbeitsunfall starben, verringerte sich um fast einDrittel: von 251 im Vorjahreszeitraum auf 171 in diesem Jahr. Der starkeprozentuale Rückgang bei den tödlichen Arbeitsunfällen ist jedoch nur zum Teilder Pandemie geschuldet. 2019 hatte die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälleaußergewöhnlich hoch gelegen. Grund hierfür war, dass durch den Abschluss vonStrafprozessen einige Todesfälle aus den Jahren 2000 bis 2005 erst 2019 in dieStatistik aufgenommen wurden ( weitere Informationen (http://www.vbg.de/DE/Header/2_Presse/5_Hintergrund/Rehabilitandenunfaelle/Rehabilitandenunfaelle_node.html) )."Die Corona-Pandemie hat mittelbar deutliche Spuren im Unfallgeschehenhinterlassen", sagt Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der DGUV. "Der Grundhierfür dürfte zum einen die große Zahl der Beschäftigten sein, die inKurzarbeit gegangen sind. Zum anderen sind Millionen Beschäftigte ins Homeofficegewechselt, was ihr Wegeunfallrisiko praktisch ausgeschaltet hat. Die Zahlenüberraschen daher eigentlich nicht." Gleiches gelte für dieSchüler-Unfallversicherung. Hier habe die fast vollständige Schließung vonKitas, Schulen und Hochschulen zu einem historisch einmaligen Rückgang derUnfallzahlen geführt.Für die gesetzliche Unfallversicherung sei die Pandemie dennoch eine in derNachkriegszeit beispiellose Herausforderung, so Hussy. So hätten die Fachleute