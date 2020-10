(neu: Hintergrund, aktualisierte Aktienreaktion)



VENLO (dpa-AFX) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke ist in der Corona-Krise auch im dritten Quartal kräftig gewachsen. Die Erlöse stiegen nach vorläufigen Berechnungen im Jahresvergleich um knapp 40 Prozent auf 238,7 Millionen Euro, wie das seit September im MDax gelistete Unternehmen am Montag im niederländischen Venlo mitteilte. Damit summiert sich das Plus in den ersten drei Quartalen auf rund 38 Prozent. Die Zahl aktiver Kunden wuchs seit dem Jahreswechsel um 1,2 Millionen, davon 0,4 Millionen im dritten Quartal.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Aktie des Arzneimittelhändlers legte am Morgen zeitweise um fast elf Prozent zu und erreichte bei 168,60 Euro ein Rekordhoch. Am späten Vormittag lag sie noch mit 4,99 Prozent im Plus bei 159,80 Euro und gehörte damit immer noch zu den stärksten Werten im MDax. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs der Aktie inzwischen fast vervierfacht.