Mars Deutschland für herausragende Personalarbeit ausgezeichnet

Köln (ots) - Great Place to Work® und Das Demographie Netzwerk e.V. verleihen

den Sonderpreis "Demographiebewusstes Personalmanagement"



Das Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® und Das Demographie

Netzwerk e.V. haben gemeinsam den diesjährigen Sonderpreis "Demographiebewusstes

Personalmanagement" des Arbeitgeberwettbewerbes "Deutschlands Beste Arbeitgeber

2020" an Mars Deutschland verliehen. Die Verleihung fand im Rahmen der

virtuellen Live-Veranstaltung "Diskurs zu einer neuen Qualität der

Zusammenarbeit" der Nextpractice GmbH online und in Bremen statt.



"Die Auszeichnung steht für den umfassenden und systematischen Ansatz von Mars

Deutschland, den Herausforderungen des demografischen Wandels aktiv durch

Maßnahmen und Instrumente der individuellen Gesundheitsförderung, durch flexible

Arbeitszeitmodelle sowie durch finanzielle und soziale Maßnahmen gerecht zu

werden", beschreibt Andreas Schubert, geschäftsführender Gesellschafter von

Great Place to Work® Deutschland, den Charakter des Sonderpreises.









Die Bedürfnisse von Mitarbeitenden in ihren verschiedenen Lebensphasen können

sich ändern. Um dem gerecht zu werden, wurde bei Mars in Viersen das Projekt

"Life Stage Management" ins Leben gerufen. "Da wir grundsätzlich bei Mars den

Anspruch haben, allen unseren Mitarbeitenden ein sehr guter Arbeitgeber zu sein,

lag es für uns nahe, zu überlegen, wie wir als Unternehmen die Mitarbeitenden zu

jedem Zeitpunkt ihres Arbeitslebens bestmöglich begleiten und unterstützen

können", erläutert Saskia Connell, Director of People and Organization bei Mars,

die Idee hinter dem Projekt



Workshops mit den Mitarbeitenden



In gemeinsamen Workshops wurden die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ermittelt und

die bestehenden Angebote und Sozialleistungen analysiert und auf Basis der

Workshop-Ergebnisse ergänzt. Heute setzt das "Life Stage Management" bereits

beim Berufseinstieg an und es wurden gezielt Maßnahmen für die Bereiche

Gesundheit, Flexibilität, Finanzielles und Soziales sowie Sonstige Benefits

entwickelt.



Vom ersten Tag bis zur Rente



Bereits Praktikanten möchte Mars fördern und ihnen Wissen vermitteln. Um

Trainees einen guten Start zu ermöglichen, werden ihnen erfahrene Mentorinnen

und Mentoren an die Seite gestellt und für alle, die bei Mars neu einsteigen,

gibt es individuelle Einarbeitungspläne. Frischgebackene Väter erhalten

zusätzliche Urlaubstage. Nach der Elternzeit führt Mars

Wiedereingliederungsgespräche und hilft bei der Suche nach einer Kinderbetreuung

durch den pme Familienservice.



Sonderurlaub zur Pflege bedürftiger Angehöriger



