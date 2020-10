Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - +++ Große Mehrheit fordert Klärung von Haftungsfragen und klareKennzeichnung +++ Nur jedes zehnte Unternehmen setzt KI bisher ein +++Wirtschaft erwartet starke Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt +++ TÜV-Verbandstellt Studie zu Künstlicher Intelligenz vor +++Die deutschen Unternehmen stehen Künstlicher Intelligenz sehr positiv gegenüberund erhoffen sich durch die Nutzung der Technologie entscheidendeWettbewerbsvorteile. Gleichzeitig befürwortet eine große Mehrheit gesetzlicheVorgaben für den Einsatz Künstlicher Intelligenz: Neun von zehn Unternehmen (90Prozent) fordern gesetzliche Regelungen, um Haftungsfragen zu klären. 87 Prozentsind der Meinung, dass KI-Anwendungen in Abhängigkeit von ihrem Risiko reguliertwerden sollten. Und 84 Prozent wünschen sich, dass Produkte und Anwendungen mitKünstlicher Intelligenz für die Nutzer klar gekennzeichnet werden. Das hat einerepräsentative Studie ergeben, für die im Auftrag des TÜV-Verbands 500Unternehmen ab 50 Mitarbeiter:innen befragt wurden. "Künstliche Intelligenz isteine Schlüsseltechnologie der Digitalisierung mit enormen Chancen, die abereinen gesetzlichen Rahmen braucht", sagte Dr. Dirk Stenkamp, Präsident desTÜV-Verbands (VdTÜV), bei Vorstellung der Studienergebnisse in Berlin."KI-Anwendungen sollten bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen, wenn beiihrer Nutzung die Gesundheit von Menschen oder ihre elementaren Grundrechte wiePrivatsphäre oder Gleichberechtigung in Gefahr sind." Risiken bestünden zumBeispiel bei automatisierten Fahrzeugen, medizinischen Diagnosen oder derPersonalauswahl. Stenkamp: "Nur mit klaren gesetzlichen Vorgaben können wirVertrauen in Künstliche Intelligenz schaffen und eine breite Nutzungermöglichen." Laut den Studienergebnissen nutzen derzeit erst 11 Prozent derUnternehmen KI-Anwendungen. Weitere 4 Prozent planen die Nutzung und 15 Prozentdiskutieren darüber. Als Hemmnisse für eine (stärkere) Nutzung nennen dieBefragten neben fehlenden Anwendungen (50 Prozent) unter anderem rechtlicheUnsicherheiten (42 Prozent), Sorge vor Datenschutzproblemen (41 Prozent), einenMangel an Know-how bzw. Fachkräften (41 Prozent) oder auch Sicherheitsbedenken(27 Prozent). Stenkamp: "Gerade der Mittelstand traut sich an KünstlicheIntelligenz noch nicht ran. Vielen Unternehmen fehlt es an Know-how, was zuUnsicherheiten beim Einsatz der Technologie führt."Laut Umfrage empfinden 82 Prozent der befragten Geschäftsführer undIT-Verantwortlichen etwas Positives oder sehr Positives, wenn sie an KünstlicheIntelligenz denken. Eine große Mehrheit (78 Prozent) ist außerdem davonüberzeugt, dass ihnen der KI-Einsatz entscheidende Wettbewerbsvorteile