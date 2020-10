Active Philanthropy's Leitfaden zeigt wie Stiftungen den Klimawandel bekämpfen können

BERLIN, 5. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Das Sozialunternehmen Active Philanthropy stellt einen neuen Stiftungsleitfaden vor, der zeigt, wie sich die Klimakrise auf Förderportfolios auswirkt. Er legt dar, wo Klimaschutzmaßnahmen auch in anderen Bereichen, sogenannten Klimaschnittpunkten, Nutzen bringen und Stiftungen ihre Förderstrategien an die Klimakrise anpassen können. Der Leitfaden „Klimawandel – Wie jede Stiftung Teil der Lösung wird" argumentiert, dass die Mehrheit der Stiftungen zu wenig auf den Klimawandel eingestellt ist. Es muss ihnen in ihrem Portfolio künftig stärker gelingen, Bereiche zu erkennen und zu fördern, die im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Klimawandels stehen.