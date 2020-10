NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat im Tagesverlauf zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1747 Dollar. In der Nacht hatte er nur knapp über 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1730 (Donnerstag: 1,1752) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8525 (0,8509) Euro gekostet.

Wichtigstes Thema bleibt die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump und der Verlauf der Krankheit. Zuletzt hieß es laut Aussagen seines Ärzte-Teams, der mit dem Corona-Virus infizierte US-Präsident könnte das Krankenhaus unter Umständen bereits am Montag verlassen, trotz widersprüchlicher Aussagen zu seinem Zustand.