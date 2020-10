Diesen Unternehmen vertrauen die Deutschen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) -- Studie untersucht die Online-Reputation von rund 24.000 Marken und FirmenUnterwegs mit einem Wohnwagen von Clever Vans , ausgestattet mitOutdoor-Ausrüstung von Tatonka und frisch versorgt mit Backwaren aus derBackstube Wünsche - Wer so in den nächsten Urlaub startet, setzt gleich drei Malauf "Deutschlands Beste". Die Marken genießen besonders hohes Vertrauen und sinddie Branchensieger in den Kategorien Wohnwagen & Reisemobile, Outdoor- &Freizeitequipment und Bäckereien & Konditoreien. Das zeigt die Studie"Deutschlands Beste" vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung(IMWF), die im Auftrag von Focus Money durchgeführt wurde. Darin wird dieOnline-Reputation von etwa 24.000 Marken und Unternehmen untersucht. Knapp 4.400von ihnen erhielten eine Auszeichnung.Online-Quellen spielen für Verbraucher eine immer größere Rolle, um sich voneinem Produkt zu überzeugen. Mithilfe von Bewertungsportalen, Kundenrezensionenoder der Social-Media-Community schaffen sie sich einen Überblick imAngebotsdschungel und bauen Vertrauen zu "ihrer" Marke auf. Deshalb untersuchtdie Studie "Deutschlands Beste" die in zahlreichen Online-Quellen geäußertenKundenbewertungen und zeichnet die Unternehmen mit dem besten Ruf aus.Rund um das Thema Eigenheim vertrauen die Deutschen zum Beispiel vor allem derFirma Heroal - Johann Henkenjohann aus Verl in Nordrhein-Westfalen. Der Expertefür Rollläden, Fenster und Türen setzt auf Nachhaltigkeit und Premiumqualität"Made in Germany". Lässt man seinen Blick weiter in den Garten schweifen,genießt das Unternehmen Monolith Grill einen ausgezeichneten Ruf. Der Primus ausder Branche Grills & Grillartikel steht für Qualität, Innovation undeinzigartige kulinarische Ergebnisse. Wer für den nächsten Grillabend dann nochbei Feinkost Dittmann einkauft und mit Lautsprechern von Magnat für Stimmungsorgt, holt sich zwei weitere Branchensieger in den eigenen Garten. Die Markengenießen in den Kategorien Feinkosthändler und Lautsprecher den besten Ruf.Auch im Arbeitsalltag wünschen sich Konsumenten Produkte und Dienstleistungenvon hoher Qualität und mit bester Performance. Wenn es um Büroartikel geht,vertrauen die Deutschen keinem mehr als dem italienischen Unternehmen Fedrigoni. Der Feinpapierhersteller ist seit 1987 in Deutschland vertreten und hat seinenSitz im bayerischen Oberhaching. Kommen dann noch Schreibtische und Sitzmöbelvon Febrü dazu, ist der Arbeitsplatz um einen weiteren Branchensieger reicher.