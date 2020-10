Shell startet CO2-Ausgleichsprogramm für Autofahrer und unterstützt lokales Aufforstungsprojekt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im Zuge des neuen Angebots ist Shell zudem eine Partnerschaft mit denSchleswig-Holsteinischen Landesforsten AöR eingegangen und unterstützt damit einlokales Aufforstungsprojekt. Das Projekt mit einer Laufzeit von fünf Jahrenstartet noch in diesem Jahr. Auf insgesamt drei Arealen mit einer Gesamtflächevon 20 Hektar vormals landwirtschaftlich genutzter Flächen entsteht einAufforstungsgebiet, in dem innerhalb von einem Jahr ein klimaangepassterMischwald mit überwiegend heimischen Baumarten gepflanzt wird. DieSchleswig-Holsteinischen Landesforsten AöR garantieren folgend die dauerhaftePflege und den Erhalt des Gebietes als Wald. Dieses Projekt ist ein reinesAufforstungsprojekt, bei dem keine Emissionsgutschriften für Ausgleichszweckegeneriert werden.Die Emissionsgutschriften für den CO2-Ausgleich stammen aus internationalenWaldschutz- und Entwicklungsprojekten. Zu den Ausgleichsprojekten für den ShellCO2-Ausgleich zählen das Cordillera Azul National Park Project in Peru und dasKatingan Peatland Restoration and Conservation Project in Indonesien. Dieeffektiven CO2-Einsparungen dieser Projekte werden von unabhängigenZertifizierern geprüft und bewertet.CO2-Ausgleich an der Kasse - einfach "Ja" sagenDas neue Ausgleichsprogramm startet an mehr als 1.400 Shell Stationen inDeutschland und gilt für alle Benzin- und Dieselkraftstoffe sowie für Autogas.Nach dem Tanken werden die Kunden an der Kasse gefragt, ob sie das CO2ausgleichen möchten, das sie durch das Verbrennen des Kraftstoffes verursachen.Lautet die Antwort "ja", wird der Betrag von 1,1 ct/l berechnet und anschließendauf der Tankrechnung ausgewiesen. Bei einer Tankfüllung von 40 Litern entsprächedas einem Aufpreis von 44 Cent. Shell übernimmt zusätzlich die Kosten desCO2-Ausgleichs für die Herstellung und den Vertrieb des Kraftstoffs.