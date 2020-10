Wie sicherer Wintertourismus möglich ist

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Innsbruck (ots) - MCI: Erste Zwischenergebnisse für aktuelles Forschungsprojekt"COVID-19 - Risikomanagement Wintersaison 2020/2021" | Gefördert durch dieLänder Tirol und VorarlbergUm einen sicheren Wintertourismus zu gewährleisten, muss die Komplexität desCOVID-19 Managements reduziert, transparent kommuniziert, einheitlich gehandelt,die Kompromissbereitschaft gefördert und attraktiv gehandelt werden. Das zeigendie ersten Zwischenergebnisse des Forschungsprojekts "COVID-19 -Risikomanagement Wintersaison 2020/2021" des Centers for Social and HealthInnovation (CSHI) am MCI. Nach zwei produktiven Forschungsmonaten kann das CSHIdiese ersten Handlungsempfehlungen für den Westösterreichischen Tourismus,welcher sich derzeit aufgrund der erheblich ansteigenden Infektionszahlen mitReisewarnungen konfrontiert sieht, präsentieren. Dabei ist zu beachten, dass dienächsten Wochen entscheidend dafür sein werden, wie gut sich Länder, Gemeindenund Tourismus in der verbleibenden Zeit bis zum Start der Wintersaisonvorbereiten. " Die notwendigen Sicherheitsabstände und Verhaltensweisen gilt eszu organisieren und nach Möglichkeit mit einem Qualitätsgewinn für alleBeteiligten zu verbinden. Aber damit hier alle an einem Strang ziehen, gibt esnoch einiges zu tun." Siegfried Walch, Leiter des MCI-Department Nonprofit-,Sozial- und Gesundheitsmanagement."[...] The single most important weapon against the disease will be a vaccine.The second most important will be communication." (John M. Barry 2009:Pandemics: avoiding the mistakes of 1918).Ausgehend von diesem Zitat zeigen die ersten Zwischenergebnisse, dass auch inder aktuellen Pandemie die Kommunikation entscheidend, aber gleichzeitig nochausbaufähig ist. So wurden in einer ersten Phase Vertreter/-innen von Gemeinden,Tourismusverbänden und Seilbahnbetrieben sowohl quantitativ als auch qualitativbefragt, um den Status Quo in den einzelnen Destinationen zu skizzieren undlokale Potenziale, Bedürfnisse und Herausforderungen zu identifizieren. " Einvon allen getragenes Risikomanagement für den Wintertourismus hilft uns auch inanderen gesellschaftlichen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, den Schulen usw."Lukas Kerschbaumer, Center for Social & Health Innovation am MCI. CSHI fasstfolgende Erfordernisse und Handlungsfelder klar erkennbar zusammen:Komplexität reduzieren (Keep it simple)Wir wissen heute gut Bescheid über die betreffenden Umstände einesInfektionsgeschehens. Es muss nicht alles zum Gegenstand akribischer Kontrollenwerden. Es gilt kritische Punkte, Kontexte und Situationen zu identifizieren und