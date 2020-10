The Howard Hughes

Durch die Kon­trolle der gesamten Wertschöpfung muss das Unternehmen keine Preise hinneh­men, sondern kann sie in den MPCs sogar selbst steuern. In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Werte für Land in den Com­munities von Howard Hughes deutlich schneller als im breit gefassten US-Case-Shiller-Index.

Heimlicher Corona-Profiteur

Mit Projekten in Texas (Woodlands, The Woodland Hills, Bridgeland), Nevada (Summerlin), Maryland (Downtown Co­lumbia), Hawaii (Ward Village in Hono­lulu) und New York (Seaport District in New York City) verfügt Howard Hughes über eine gut gefüllte Pipeline. Aufgrund der Vorortlagen seiner Wohnentwicklungs­projekte dürfte das Unternehmen mittelfristig sogar zu den heimlichen Profiteuren der Corona-Krise zählen.

Um in der Corona-Phase Stabilität zu erlangen, organisierte das Management eine Kapitalerhöhung über 600 Millionen US-Dollar (USD), wovon der Starinvestor Bill Ackman 500 Millionen USD bereitstellte. Er erwartet eine Rückkehr des Ergebnisses auf das Vor-Corona-Level, anhaltend starke Objektverkäufe und eine erfolgreiche Um­setzung der vor der Krise begonnenen Neufokussierung des Unternehmens. Bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von weniger als eins ist die Aktie eindeutig zu günstig.

