(neu: Einschätzung LBBW-Experte Streich im vorletzten Absatz und weitere Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Leitindex Dax soll nach dem Willen der Deutschen Börse künftig 40 statt wie bislang 30 Werte enthalten. Eine entsprechende Befragung unter den Marktteilnehmern zur Reform des Index sei am Montag gestartet, teilte der Börsenbetreiber in Frankfurt mit. Ferner sollten Unternehmen in Zukunft nachweislich profitabel sein, um in den Dax aufgenommen werden zu dürfen. Die Konsultation der Mitglieder dauere bis zum 4. November. Das Ergebnis soll voraussichtlich am 23. November präsentiert werden.

Mit den Neuerungen reagiert die Deutsche Börse auf die zuletzt laut gewordene Kritik um die bisherigen Dax-Regularien. Hintergrund ist der Rauswurf des inzwischen insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard , keine zwei Jahre nach dessen Aufnahme. Die Deutsche Börse hatte bereits im Sommer ihre Regeln geändert, dass bei einer Zahlungsunfähigkeit oder einem eingeleiteten Insolvenzverfahren Firmen binnen zweier Handelstage aus den Indizes entfernt werden.