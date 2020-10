virtual.MEDICA präsentiert Spitzenthemen der Labormedizin und spiegelt Bedeutung des Fachgebiets in der Corona-Krise

Düsseldorf (ots) - Wie können Diagnosen mit Hilfe topaktueller

wissenschaftlicher Erkenntnisse noch sicherer und schneller erfolgen? Und wie

lassen sich eine Vielzahl von Informationen so verknüpfen und auswerten, dass

sich daraus neue Therapieoptionen ergeben? Um diese und viele weitere Fragen

geht es beim MEDICA LABMED FORUM, das in diesem Jahr pandemiebedingt digital und

für registrierte Online-Besucher kostenfrei ein hochkarätiges Programm mit

Top-Speakern bietet - zugänglich in der `Conference Area´ der virtual.MEDICA (

https://virtual.MEDICA.de (https://virtual.medica.de/) ) an allen

Veranstaltungstagen vom 16. - 19. November 2020.



Die englischsprachigen Sessions des Forums setzen thematisch die Schwerpunkte

Mikrobiologie und Infektiologie, Kardiologie und Onkologie sowie Covid-19.

Darüber hinaus werfen junge Wissenschaftler gemeinsam mit der Industrie einen

Blick in die Zukunft und stellen vielversprechende Trends der

Laboratoriumsmedizin vor. Organisator der Veranstaltungsreihe ist Prof. Dr.

Georg Hoffmann vom medizinischen Fachverlag Trillium in Kooperation mit dem

Deutschen Herzzentrum München.









Gestartet wird die Veranstaltungsreihe am 16. November (ab 12 Uhr) mit den

Themen Mikrobiom-/Infektionsdiagnostik und Breathomics unter Vorsitz von Prof.

Dr. med. Beniam Ghebremedhin (Universität Witten/ Herdecke, HELIOS

Universitätsklinikum Wuppertal).



Mikrobiom-Analytik meint vor allem die genomische Analyse aller im menschlichen

Organismus lebenden Bakterien und Viren. Die Faszination der Mikrobiom-Forschung

liegt einerseits im rasanten Wissenszuwachs der letzten zehn Jahre und

andererseits in den vielfältigen Querverbindungen zu einer Vielzahl von

Volkskrankheiten - von der Adipositas bis zur Depression. Die Beiträge widmen

sich den ersten diagnostischen und therapeutischen Nutzanwendungen.



Nach einer Einführung in das Thema mit Ausführungen zu analytischen Standards

durch Prof. Dr. Andrè Gessner erläutert Prof. Dr. Ernst Holler, beide

Universitätsklinikum Regensburg, den Einsatz in der Onkologie. Die Bedeutung von

Mikrobiotika für die zentrale körperliche Kommunikationsachse, die sogenannten

Darm-Hirn-Achse, und die Gastroenterologie führen die beiden anschließenden

Beiträge aus. Referenten sind Prof. Dr. Jonathan Swann, Imperial College /

London, und Prof. Dr. Simona Cristescu, Institute for Molecules and Materials /

Nijmegen.



Dann geht es weiter unter dem Zeichen der Breathomics. Hierbei analysiert man

das sogenannte "volatile Metabolom", also die charakteristischen

Diese enthält viele gasförmige



