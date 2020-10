Nach 42 Jahren: Sparkassen-"Urgestein" Franz Gschiegl verabschiedet sich in den Ruhestand

Mit 1.10.2020 wurde in der ERSTE Immobilien KAG ein Geschäftsführer-Wechsel vollzogen: Günther Mandl tritt die Nachfolge von Franz Gschiegl an, der sich nach 42 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Der neue Geschäftsführer Günther Mandl übte seit vielen Jahren verschiedene Funktionen im Asset Management der Erste Group und der Erste Bank aus. So war er mehr als 6 Jahre Vorstandsmitglied der ERSTE-SPARINVEST und nach deren Fusion mit der Erste Asset Management 2018 Head of MID- Office. Seit April 2020 bekleidet er die Funktion des CEO in der Geschäftsführung der AM SLSP in der Slowakei, eine Tochter der Erste Asset Management. In der ERSTE Immobilien KAG wird Mandl den Bereich Marktfolge übernehmen.