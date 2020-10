Coronavirus: Markt-Update

- Das Coronavirus breitet sich weiterhin mit fast rekordverdächtigem Tempo aus, und die Zahl der Fälle ist weltweit auf fast 35,5 Millionen angestiegen. Nachdem die erste Infektions- und Todeswelle erfolgreich eingedämmt werden konnte, befindet sich Europa nun mitten in einer zweiten Coronavirus-Welle, die in den Winter übergeht. Die Situation verschlechtert sich auch in den USA, wo in vielen Bundesstaaten ein Wiederaufflammen der COVID-19-Fälle zu beobachten ist.

Gestern wurden 249.546 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Inzwischen liegt der 7-Tage-Durchschnitt bei 288.231. Quelle: Worldometers



- Heute meldete Russland landesweit 10.888 Neuinfektionen, darunter 3.537 in Moskau, die höchste Zahl seit dem 12. Mai. Die Schulen in Moskau und in den Regionen Uljanowsk und Sachalin werden wegen eines starken Anstiegs der Coronavirus-Fälle bald auf Online-Fernlernen umstellen, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax das Bildungsministerium am Montag.

- Ärzte, die nicht an der Behandlung von Präsident Donald Trump für COVID-19 beteiligt sind, sagten, dass die Tatsache, dass er mit Dexamethason begonnen habe - einem generischen Steroid, das bei anderen Krankheiten weit verbreitet ist, um Entzündungen zu reduzieren - der bisher stärkste Beweis dafür sei, dass sein Fall schwerwiegend sein könnte. Das Ärzteteam von Trump sagte am Sonntag, dass der Präsident mit der Verabreichung des Steroids begonnen habe, nachdem er unter Sauerstoffmangel gelitten habe, aber sein Zustand verbessere sich und er könne am Montag aus dem Krankenhaus entlassen werden.

- Der Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, teilte gestern mit, dass er ab Mittwoch in neun Stadtteilen, die als Coronavirus-Cluster identifiziert wurden, nicht lebenswichtige Geschäfte sowie Schulen schließen werde.

- Ein neuer dreistufiger Lockdown ist für England geplant, berichtete The Guardian unter Berufung auf durchgesickerte Regierungsdokumente, die härtere Maßnahmen aufzeigen, die lokal oder national umgesetzt werden könnten, falls es der Regierung nicht gelingt, die COVID-19-Fälle unter Kontrolle zu bringen.

- Frankreich meldete am Samstag fast 17.000 neue bestätigte Coronavirus-Infektionen, etwa 5.000 mehr als am Vortag, und stellte damit einen neuen Tagesrekord auf. Frankreich hat die Alarmstufe in der Region Paris erhöht - auf die maximale COVID-19-Alarmstufe.

- Neun US-Bundesstaaten haben in den letzten sieben Tagen einen Rekordanstieg der COVID-19-Fälle gemeldet, vor allem im oberen Mittleren Westen und im Westen, wo das kalte Wetter zu mehr Aktivitäten in geschlossenen Räumen zwingt.

- Irland meldete am Samstag weitere 613 Fälle, die höchste Zahl seit April. Das NPHET empfiehlt dem ganzen Land den Übergang zu Beschränkungen der Stufe 5, was bedeutet, dass die Menschen gebeten werden, zu Hause zu bleiben, außer im Umkreis von 5 km zu trainieren, wobei nur wichtige Einzelhändler geöffnet bleiben dürfen.

- Polen erreichte am Samstag eine Rekordzahl von 2.367 neuen täglichen Coronavirus-Infektionen. Die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle in Polen überschritt am Sonntag die 100.000er-Marke.

- Die Coronavirus-Beschränkungen in Neuseelands größter Stadt Auckland werden diese Woche aufgehoben, sagte Premierministerin Jacinda Ardern am Montag, als sie sich zuversichtlich zeigte, dass die zweite Welle von COVID-19-Infektionen in Auckland nahezu beseitigt sei.

In Europa wuchs die Besorgnis über die zweite Infektionswelle, da die Zahlen in mehreren Ländern der Region anstiegen. Quelle: Financial Times



