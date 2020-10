Wie auch andere Teile der Welt wurden europäische Länder von COVID-19 hart getroffen, wenn es um den Absatz von Smartphones geht. Unsere letzten Consumer Lens-Umfragen ergaben , dass sich viele Verbraucher für ein geringeres Budget für den Kauf des nächsten Smartphones und eine längere Haltedauer vor dem nächsten Kauf entschieden haben. Wie ein Silberstreifen am Horizont wurde ein mehr als üblicher Anstieg beim Online-Verkauf von Smartphones beobachtet.

Gründe für die Wahl einer Kaufquelle (Grafik: Counterpoint Consumer Lens)

In diesem Artikel wird auf die drei großen Märkte in Europa — das Vereinigte Königreich, Deutschland und Spanien — eingegangen, um ein besseres Verständnis der Verbraucherpräferenzen bezüglich der Art des nächsten Kaufs basierend auf den Consumer Lens-Umfragen zu erhalten.

Offline vs. Online

Ungefähr 35% der Smartphone-Verkäufe finden im Vereinigten Königreich online statt, womit der Anteil von Online-Verkäufen seit dem ersten Quartal 2020 graduell gestiegen ist. Interessanterweise wurde dieses Wachstum fortgesetzt, sogar nachdem die Läden nach den durch COVID-19 ausgelösten Lockdowns öffneten.

Ein großer Teil der Verbraucher im Vereinigten Königreich würde seinen Kauf gerne in einer persönlicheren Weise tätigen. Beispielsweise wählen Käufer, die sich für eine Vorauszahlung entscheiden, weniger häufig Online-Plattformen wie Amazon.com oder Buymobile.com. Unsere Umfrage offenbart, dass für mehr als 90% der Teilnehmer Elektronikläden und Supermärkte zu den ersten drei Anlaufstellen zählen.

In anderen Ländern wird der Online-Kauf bevorzugt:

In Deutschland haben 35% der Teilnehmer ihr aktuelles Handy online gekauft. Für ihren nächsten Kauf wird für 95% der Befragten eine Online-Plattform den Hauptbezugskanal darstellen.

In Spanien betrug dieser Anteil für die aktuellen Smartphones 30%. Für den nächsten Kauf haben 76% den Online-Kauf angegeben.

Was Verbraucher heutzutage antreibt

UK: Die meisten Befragten werden ihren nächsten Smartphone-Kauf in einem Anbieterladen durchführen. Der Grund: Komfort, gefolgt von der Wahrscheinlichkeit, ein günstigeres Angebot zu erhalten.

Unabhängig vom Alter suchen Verbraucher aus dem Vereinigten Königreich weiterhin nach Vorteilen von Vertragshandys.

Deutschland und Spanien: Während Anbieter in Deutschland und Spanien nicht allzu sehr ins Gewicht fallen, ist die volle Vorauszahlung am beliebtesten. Darüber hinaus wählen Verbraucher in anderen Ländern häufiger Online-Händler wie Amazon. Elektronikläden und Großhandelsketten sind ebenso beliebte Optionen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201005005509/de/