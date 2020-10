---------------------------------------------------------------------------

Noratis beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe: Erfolgreich als Bestandsentwickler von Wohnungen



- Volumen bis zu EUR 50 Mio. geplant



- Fixer Zinskupon zwischen 5,00 - 5,50 Prozent p.a. vorgesehen

- Zeichnungsfrist beginnt voraussichtlich ab Ende Oktober 2020

- Weiterer, profitabler Ausbau des Wohnungsportfolios in Deutschland geplant

- Merz Real Estate begleitet als starker Ankeraktionär die Expansionsstrategie



Eschborn, 05. Oktober 2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") plant u.a. mit den Mitteln einer neuen Unternehmensanleihe ihr erfolgreiches Geschäftsmodell als Bestandsentwickler von attraktivem und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum in Deutschland auszuweiten. Die Anleihe soll voraussichtlich ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro haben. Der fixe Zinskupon wird voraussichtlich zwischen 5,00 - 5,50 Prozent p.a. festgelegt.



Die Mittel aus der Noratis-Anleihe sollen damit ergänzend zur sehr soliden Eigenkapitalausstattung des Unternehmens das profitable Wachstum der Gesellschaft untermauern. Bei ihrer Expansionsstrategie kann Noratis zudem auf die zur Merz-Gruppe gehörende Merz Real Estate GmbH & Co. KG (Merz) bauen. Aktuell ist Merz mit rd. 47,7 Prozent an Noratis beteiligt. Im Rahmen einer Investoren- und Festbezugsvereinbarung hatte sich Merz verpflichtet, bis Ende 2024 durch Kapitalmaßnahmen bis zu 50 Mio. Euro in Noratis zu investieren. Erst im September 2020 hat Noratis das Eigenkapital durch eine Kapitalerhöhung mit einem Mittelzufluss von brutto 16,9 Mio. Euro weiter deutlich gestärkt. Mit einem aktuellen Immobilienbestand inklusive bereits gekaufter aber noch nicht bilanziell erfasster Objekte von mehr als 3.400 Wohnungen in Deutschland verfügt Noratis bereits heute über eine sehr stabile geschäftliche Basis, die allein im 1. Halbjahr 2020 laufende Mieteinnahmen von 8,0 Mio. Euro erwirtschaftet hat. Die Mieteinnahmen lagen damit bereits um rd. 35 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.