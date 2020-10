---------------------------------------------------------------------------

Finanznachricht: Havn Life Sciences mit exzellenter Personalie- Aphria-Legende Vic Neufeld zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt.

Havn Life Sciences (ISIN CA4196211078 ; WKN A2QCQ0) gibt bekannt, dass Vic Neufeld zum Präsidenten des Verwaltungsrates der Gesellschaft ernannt wurde. Neufeld bringt eine Fülle von Kenntnissen und Erfahrungen in der Naturgesundheits-Lebensmittelindustrie mit und war zuvor Chief Executive Officer der Jamieson Laboratories, Kanadas größtem Hersteller und Vertreiber von natürlichen Vitaminen, Mineralien, konzentrierten

Nahrungsergänzungsmitteln, Kräutern und pflanzlichen Arzneimitteln.

Während Neufelds 21-jähriger Amtszeit bei Jamieson stieg der Jahresumsatz von 20 Millionen US-Dollar auf über 250 Millionen US-Dollar. Das Vertriebsnetz wurde auf über 40 Länder ausgedehnt, wodurch Jamieson zu einem weltweit anerkannten Markennamen avancierte. Neufeld ist auch der ehemalige Präsident und Chief Executive Officer von Aphria Inc., einem Unternehmen für medizinisches Marihuana und Cannabisöl.



Neufelds Bildungshintergrund umfasst einen Bachelor of Economics der Western University, einen Honours Degree in Business der University of Windsor und einen Master of Business Administration der University of Windsor. Neufeld ist auch Wirtschaftsprüfer.



Neufeld erklärte: "Mir ist klar, dass der Psychedelika-Sektor sehr renditeträchtig ist und ein Katalysator für disruptive Veränderungen auf dem Gesundheits- und Wellnessmarkt sein könnte. Ich glaube, Havn Life ist einzigartig positioniert mit dem richtigen operativen Team, der richtigen Vision und dem richtigen Geschäftsmodell, um sich als führend in diesem Sektor zu etablieren, sowohl in Bezug auf die Arbeit, die es zur Schaffung einer führenden Nutraceutical-Wellness-Marke über den Geschäftsbereich Havn Retail leistet, als auch in Bezug auf Spitzenforschung und -entwicklung durch die Havn Labs-Division."