Weiterstadt (ots) - - 1,0 TSI e-TEC leistet 81 kW (110 PS) und ist mit

7-Gang-Direktschaltgetriebe kombiniert



- SKODA OCTAVIA mit neuem Mild-Hybridantrieb ab 26.572 Euro bestellbar,

Kombivariante ab 27.255 Euro erhältlich



- Für die vierte OCTAVIA-Generation stehen fünf verschiedene Antriebsoptionen

zur Wahl





SKODA erweitert die Motorenpalette des neuen OCTAVIA um den 1,0 TSI e-TEC 81 kW(110 PS)*. Der erste Mild-Hybrid des Herstellers verfügt grundsätzlich über einautomatisches 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) und erfüllt die EmissionsnormEuro 6d-ISC-FCM. In Verbindung mit dem neuen, 81 kW (110 PS) starken 1,0 TSIe-TEC startet der SKODA OCTAVIA bei 26.572 Euro, den OCTAVIA COMBI gibt es ab27.255 Euro.Der neue Dreizylinder mit Mild-Hybridtechnologie steht sowohl für dieOCTAVIA-Limousine als auch die Kombivariante in den Ausstattungslinien Ambitionund Style sowie für das umfangreich ausgestattete Sondermodell FIRST EDITION zurWahl. Der Einstiegspreis für den OCTAVIA Ambition in Verbindung mit dem 1,0 TSIe-TEC DSG 81 kW (110 PS) liegt bei 26.572 Euro inklusive 16 ProzentMehrwertsteuer, der OCTAVIA COMBI Ambition startet ab 27.255 Euro .Premiere: erster SKODA mit Mild-HybridtechnologieDer 1,0 TSI e-TEC 81 kW (110 PS) setzt auf einen 48V-Riemen-Startergenerator undeine 48V-Lithium-Ionen-Batterie. Der Akku mit einem Energieinhalt von 0,6 kWhbefindet sich unter dem Beifahrersitz und wird ausschließlich durchBremsenergie-Rückgewinnung aufgeladen. Über einen Gleichspannungswandler kann erauch die 12V-Starterbatterie mit Strom versorgen. Bei Bedarf unterstützt dieMild-Hybridtechnologie den Motor mit einem elektrischen Boost von bis zu 50 Nmund ermöglicht den e-TEC-Modellen, mit komplett abgeschaltetem Motor zu,segeln'. In der Summe senken diese Maßnahmen den Kraftstoffverbrauch um bis zu0,4 Liter pro 100 Kilometer und reduzieren die CO2-Emissionen. Der Motor lässtsich zudem schneller, sanfter und vibrationsärmer starten und abschalten. DieOCTAVIA mit Mild-Hybridtechnologie kennzeichnet eine e-TEC-Plakette an derHeckklappe.SKODA OCTAVIA-Familie präsentiert sich so vielseitig wie nie zuvorFür die vierte Generation des Bestsellers stehen fünf unterschiedlicheAntriebsvarianten zur Wahl - mehr als es je bei einem Modell der Marke gegebenhat. Die Benzin- und Dieselaggregate aus der neuen EVO-Generation punkten mitbesonders hoher Effizienz. Bei den Selbstzündern zum Beispiel kommt dassogenannte ,Twindosing'-Verfahren zum Einsatz, das den Stickoxidausstoß um rund80 Prozent reduziert. Mit dem OCTAVIA iV* präsentiert SKODA nach dem SUPERB iV*sein zweites Fahrzeug mit Plug-in-Hybridantrieb . Der OCTAVIA G-TEC* ergänzt die