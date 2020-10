London, 22.09.2020 (tenbagger-report.de) NVIDIA erwirbt in einer Übernahme-Transaktion, den britischen Chiphersteller Arm für 40 Milliarden Dollar von Softbank und schafft damit die weltweit führende Computerfirma für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI).

Damit erzielt der Nvidia-Konzern, der bisher vor allem für leistungsstarke Grafikchips für den „Gaming“ Sektor stand, künftig mehr Einnahmen durch Künstliche Intelligenz (KI), wie sie in Rechenzentren und in Autos verbaut werden. Diese Transformation ist noch nicht vollends in den Kursen eingepreist.