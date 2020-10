S&P500 - CoT-Report warnt

Zudem warnt auch der jüngste CoT-Report für den 29. September der am Freitagabend veröffentlicht wurde. Daraus geht nämlich hervor, dass die Commercials, also die US-Profis, ihre Short-Positionen auf den S&P500 im Wochenvergleich weiter ausgebaut haben und eher von weiter fallenden Kursen im S&P500 ausgehen. Die Kleinanleger, die in der Regel falsch liegen, haben ihre Short-Positionen im Vergleich zur Vorwoche hingegen deutlich abgebaut und auf der Long-Seite zugekauft und sind netto nur noch knapp short aufgestellt.

Das noch offene Gap bei 3.306 Punkten könnte den S&P500 dann wieder nach unten ziehen. Solange sich der S&P500 aber weiter über dem 50er-EMA halten kann, der aktuell im Bereich von 3.330 Punkten verläuft, muss mit erneuten Kursanstiegen gerechnet werden, die aber wohl nur temporär sein dürften.