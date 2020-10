+++ NEUEMISSION +++ Noratis AG begibt Unternehmensanleihe – Volumen von bis zu 50 Mio. Euro – Zinskupon mind. bei 5,00% p.a.

Die Emittentin plant ein öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg, voraussichtlich ab Ende Oktober 2020. Die Noratis-Anleihe soll dabei über eine Stückelung von nominal 1.000 Euro verfügen und über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG geordert werden können.

Neue Immobilien-Anleihe – die Noratis AG plant die Emission einer neuen fünfjährigen Anleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der jährliche Zinskupon soll zwischen 5,00% und 5,50% liegen. Mit den Emissions-Mitteln möchte die Noratis AG aus Eschborn nahe Frankfurt am Main ihr Geschäftsmodell als Bestandsentwickler von attraktivem und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum in Deutschland ausweiten.

Zudem soll begleitend eine internationale Privatplatzierung der Anleihe bei institutionellen Investoren erfolgen. Die Einbeziehung der Noratis-Anleihe 2020/25 in den Börsenhandel im Freiverkehr (Quotation Board) der Börse Frankfurt ist im November 2020 vorgesehen. Die Aktie der Noratis AG ist ebenfalls an der Börse Frankfurt gelistet.

Hinweis: Die Prospekt-Billigung steht noch aus. Der Wertpapierprospekt wird nach der Billigung auf der Website www.noratis.de im Investor Relations-Bereich zum Download zur Verfügung stehen. Hier finden Sie auch den Halbjahresbericht 2020 des Unternehmens. Als Sole Global Coordinator und Bookrunner der Anleihe-Emission fungiert die ICF BANK AG.

Ergänzung zum Eigenkapital

Die Mittel aus der Noratis-Anleihe sollen ergänzend zur Eigenkapitalausstattung des Unternehmens das profitable Wachstum der Gesellschaft untermauern. Bei ihrer Expansionsstrategie kann Noratis zudem auf die zur Merz-Gruppe gehörende Merz Real Estate GmbH & Co. KG (Merz) bauen. Aktuell ist Merz mit rd. 47,7 Prozent an Noratis beteiligt. Im Rahmen einer Investoren- und Festbezugsvereinbarung hatte sich Merz verpflichtet, bis Ende 2024 durch Kapitalmaßnahmen bis zu 50 Mio. Euro in Noratis zu investieren.

Erst im September 2020 hat Noratis das Eigenkapital durch eine Kapitalerhöhung mit einem Mittelzufluss von brutto 16,9 Mio. Euro weiter deutlich gestärkt. Der aktuelle Immobilienbestand inklusive bereits gekaufter aber noch nicht bilanziell erfasster Objekte umfasst mehr als 3.400 Wohnungen in Deutschland, die im ersten Halbjahr 2020 laufende Mieteinnahmen von 8,0 Mio. Euro erwirtschaftet haben. Die Mieteinnahmen lagen damit bereits um rd. 35 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Hinweis: Die Entwicklerrenditen werden gemäß HGB dann erst bei der Objektveräußerung ergebniswirksam, bis dahin bilden sie stille Reserven in der Bilanz.

Hier finden Sie den Unternehmensfilm der Noratis AG:

INFO: Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie hier

