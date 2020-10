Broadridge und PPI AG arbeiten zusammen, um Payments-as-a-Service für den europäischen Markt anzubieten

NEW YORK, 5 Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Broadridge Financial Solutions , Inc. (NYSE:BR), ein weltweit führendes Unternehmen der Fintech-Branche, hat eine Zusammenarbeit mit dem in Hamburg, Deutschland, ansässigen Beratungsunternehmen und Anbieter von Zahlungsverkehrsprodukten PPI AG angekündigt, um eine gemeinsame Initiative im Zahlungsverkehr für Banken und Finanzinstitute in Europa auf den Markt zu bringen. Viele Banken sehen sich derzeit mit großen Herausforderungen bei der Zahlungsverarbeitung konfrontiert, die durch die jüngsten und laufenden Marktveränderungen, wie die Umsetzung von PSD2, die SEPA-ISO-Migration, TARGET2 und die SWIFT-ISO20022-Migration angetrieben werden, während sie gleichzeitig auf die Veränderungen der nationalen Zahlungsinfrastrukturen reagieren müssen. Eine zunehmende Nachfrage nach SEPA Instant Payments und dem kommenden Request to Pay steigern die Notwendigkeit für Banken, ihre Zahlungsinfrastrukturen zu erneuern. Gleichzeitig etablieren sich bestehende Standards wie EBICS auch auf europäischer Ebene, so dass der Bedarf an innovativen Betriebsmodellen zunimmt.

Aufgrund steigender Marktdynamik und kürzeren Innovationszyklen in der Zahlungsverkehrsbranche ist es wichtig, dass Banken auf neue Technologien setzen und aktuelles Fachwissen nutzen, um agil zu bleiben und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Spezialisierte Zahlungsverkehrsanbieter können dabei helfen, die neuesten Entwicklungen für den Zahlungsverkehr und die Unterstützung für den Operationsbereich zu managen.

„Unsere Zusammenarbeit mit der PPI AG ist das Ergebnis eines signifikant gestiegenen Marktbedarfs nach innovativen Zahlungsverkehrsangeboten. Viele Banken werden durch Altsysteme belastet, deren Pflege und Weiterentwicklung nicht mehr nachhaltig ist, wenn auf die Geschwindigkeit des Wandels reagiert werden soll. Gleichzeitig müssen Banken ihr Aufwand-Ertrags-Verhältnis drastisch senken, während ihre Kunden einen hochwertigen Service verlangen" sagt Andreas Günther, Geschäftsführer von Data Control Solutions für Broadridge in Deutschland. „Anstatt weiterhin in ihre eigene Zahlungsinfrastruktur und Ablaufroutine zu investieren, kann ein spezialisierter Zahlungsanbieter mit neuen Technologien helfen, den Zahlungsverkehr leistungsfähiger und wettbewerbsfähiger zu gestalten und betriebliche Abläufe zu optimieren. Payments-as-a-Service bietet eine zeitgemäße Antwort auf die aktuellen Herausforderungen. Durch die Zusammenarbeit mit der PPI AG können wir gemeinsam Banken helfen, ihre aktuellen Bedürfnisse und Herausforderungen zu erfüllen und sich auf das, was als nächstes kommt, vorzubereiten."