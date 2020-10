CSU kritisiert Heils Homeoffice-Vorschlag

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die CSU übt scharfe Kritik am geplanten Homeoffice-Gesetz von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Heil sei "mit seinen neuen Regulierungsfantasien auf dem Holzweg", sagte Generalsekretär Markus Blume am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München. Deutschland habe gezeigt, dass Homeoffice im Zuge von Corona vielerorts zur Selbstverständlichkeit geworden sei. "Wir brauchen ein modernes Arbeitsrecht und keine neuen Bürokratiemonster: Für die einen sind 24 Homeoffice-Tage zu viel, für die anderen viel zu wenig", sagte Blume.

Heil will jedem Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf jährlich 24 Tage Homeoffice sichern. Wirtschaftsverbände kritisieren die Pläne.