SmartStream entwickelt zusammen mit Tier-1-Banken Lösung für beobachtendes Lernen rund um Daten - 20% Kostenersparnis durch KI

SmartStream Technologies, Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM) im Finanzbereich, präsentiert heute in Zusammenarbeit mit Tier-1-Banken „Affinity“ - eine Lösung für das „beobachtende Lernen“ mit künstlicher Intelligenz (KI), um den technischen Anforderungen und der geschäftlichen Agilität für das operative Datenmanagement und die Datenqualitätsprozesse zu genügen.

SmartStream hat in Zusammenarbeit mit den Tier-1-Finanzinstituten eine integrierte KI-Lösung gefunden, die zu Kosteneinsparungen von bis zu 2 Mio. US-Dollar pro Jahr führen kann - und damit ein neues Zeitalter für Abstimmungen einläutet, indem die Abgleichraten erhöht und Geschäftsanwender bei der Bewältigen der großen Datenmengen unterstützt werden. Die lang erwartete Technologie ist Ergebnis des Innovation Lab von SmartStream und wird nun 12 Monate nach der Einführung der ersten KI-Lösung präsentiert. Affinity steht auf SmartStream Air (der cloudnativen KI-Lösung von SmartStream) zur Verfügung und wird in die Flaggschifflösungen für Abstimmungen von SmartStream eingebettet werden. Banken werden ohne länger laufende IT-Projekte von den Vorteilen profitieren, denn sie wird in der Cloud, als vollständiger Managed Service oder zusammen mit den bestehenden, vor Ort vorhanden Lösungen der Kunden bereitgestellt.