Ford PKW-Verkäufe erholen sich im dritten Quartal deutlich

Positiver Trend für das 4. Quartal erwartetBeim Absatz von leichten Nutzfahrzeugen (NFZ) übertraf das dritte Quartal daszweite mit 1.871 Einheiten oder 20,1 ProzentDie Entwicklung der PKW-Absatzzahlen im dritten Quartal sprechen eine deutlicheSprache: Während im zweiten Quartal 2020 noch 36.622 Ford PKW neu zugelassenworden waren, waren es im dritten Quartal bereits 55.943. Damit entwickelte sichdas dritte Quartal erfreulich positiv und erreicht eine Steigerung gegenüber demzweiten Quartal von 19.321 Fahrzeugen bzw. 52,8 Prozent. Allein im Septemberverbuchte der Kölner Hersteller 18.696 PKW Neuzulassungen und verfehlte dasVorjahresniveau damit nur um 0,8 Prozent. Der PKW-Marktanteil im Septemberbeläuft sich auf 7,05 Prozent. In den ersten neun Monaten des Jahres beliefensich die PKW-Neuzulassungen kumuliert auf 139.958 Einheiten.Besonders erfolgreich waren im September der in Köln produzierte Ford Fiestasowie der erst dieses Jahr auf den Markt gekommene Ford Puma mit 2.296Einheiten. Für das gesamte dritte Quartal summierten sich die Neuzulassungen desFord Puma sogar auf 6.776 Einheiten, was mit Fug und Recht als gelungeneMarkteinführung bezeichnet werden kann.Laut eigenen Angaben hat sich das Nutzfahrzeuggeschäft des Herstellers schnellererholt als das PKW-Geschäft. Ford hat im dritten Quartal in Deutschland 11.160leichte Nutzfahrzeuge ausgeliefert - ein Plus von 20,1 Prozent gegenüber demzweiten Quartal (9.289 NFZ)."Wir befinden uns auf einem guten Weg, auch wenn die Senkung der Mehrwertsteuerdie Auswirkungen der Corona-Krise in den ersten Monaten des Jahres nicht wettmachen kann", konstatiert Hans Jörg Klein, Geschäftsführer Marketing und Verkaufder Ford-Werke GmbH. "Insbesondere unsere Nutzfahrzeug- undGewerbekundengeschäfte laufen gut, gerade erst gingen unsere Gewerbewochenerfolgreich zu Ende. Auf das letzte Quartal des Jahres sind wir gutvorbereitet."